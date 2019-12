Elenco delle partite previste per oggi giovedì 12 dicembre: in primo piano l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League con Lazio e Roma in campo.

ROMA – Dopo la due giorni di Champions League quest’oggi andrà in scena l’Europa League con le sfide valevoli per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi. In primo piano gli impegni delle due squadre italiane partecipanti. Alle ore 18.55 andrà in scena Rennes-Lazio con i francesi che sono spacciati per la corsa al secondo posto mentre i capitolini hanno ancora qualche cache. Per staccare il passo dei sedicesimi, infatti, i bianco-celesti dovranno vincere sperando che il Celtic faccia lo stesso col Cluj. Alle ore 21 Roma-Wolfsberger: discorso completamente diverso per la squadra di Fonseca che ha in mano il proprio destino visto che, in caso di successo, i capitolini sarebbe qualificati ai sedicesimi di finale. Dall’altra parte c’è la squadra austriaca che non ha più nulla da chiedere alla competizione. Non solo Roma e Lazio ma tanti altri match da seguire in quest’ultima giornata di Europa League, di seguito l’elenco completo delle sfide che ci terranno compagnia quest’oggi.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV



FIFA > U20 Amichevoli 2019 > Dicembre

11:00 Sudafrica - Madagascar

14:30 Zambia - Angola



FIFA > U18 Amichevoli 2019 > Dicembre

17:00 Israele - Germania



FIFA > U17 Amichevoli 2019 > Dicembre

13:00 Serbia - Russia



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo A



18:55



APOEL Nikosia - Sevilla FC

Qarabağ FK - F91 Dudelange



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo B



18:55



Dinamo Kiev - FC Lugano

FC Copenaghen - Malmö FF



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo C



18:55



FC Basilea - Trabzonspor

Getafe CF - FK Krasnodar



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo D



18:55



LASK - Sporting CP

PSV Eindhoven - Rosenborg BK



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo E



18:55



CFR Cluj - Celtic FC

Stade Rennes - Lazio



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo F



18:55



Standard Liège - Arsenal FC

Eintracht Francoforte - Vitória Guimarães



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo G



21:00



Rangers FC - BSC Young Boys

FC Porto - Feyenoord



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo H



21:00



Espanyol Barcelona - CSKA Mosca

PFC Ludogorets Razgrad - Ferencvárosi TC



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo I



21:00



Wolfsburg - AS Saint-Étienne

KAA Gent - FC Oleksandriya



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo J



21:00



Roma - Wolfsberger AC

Bor. Mönchengladbach - İstanbul Başakşehir F.K.



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo K



21:00



Wolverhampton Wanderers - Beşiktaş

Slovan Bratislava - Sporting Braga



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo L



21:00



Manchester United - AZ Alkmaar

Partizan - FK Astana



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura

01:30 San José - Bolívar

20:00 Nacional Potosí - Royal Pari



Ecuador > Serie A 2019 Playoffs > Finale

01:30 LDU Quito - Delfín SC



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020

20:30 Manchester 62 FC - FCB Magpies



Indonesia > Liga 1 2019



09:30



Persebaya Surabaya - Arema Cronus FC

Badak Lampung FC - Bhayangkara FC

11:45 Bali United - TIRA-Persikabo

12:30 Kalteng Putra FC - Persipura Jayapura



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020

17:00 Golden Arrows - BidVest Wits