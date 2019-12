Diretta Manchester United – AZ: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Manchester United – AZ del 12 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sesta giornata di Europa League, calcio d’inizio alle 21

MANCHESTER – Giovedì 12 dicembre, si giocherà Manchester United – AZ incontro valevole per la sesta giornata della fase a gironi della Europa League; calcio di inizio previsto per le ore 21. Sfida decisiva per la posizione in classifica. Gli inglesi, quinti in Premier League, con 10 punti sono in testa al girone. Gli olandesi, secondi in classifica nel campionato nazionale, sono secondi nel girone con 9 punti. Entrambe sono sicure del passaggio ma una vittoria degli olandesi li porterebbe in testa.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

MANCHESTER UNITED: A disposizione: Allenatore: Ole Gunnar Solskjær.



AZ ALKMAAR: A disposizione: Allenatore: Arne Slot.



Reti:

Le probabili formazioni di Manchester United – AZ

Il Manchester United dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Grant in porta e difesa composta da Tuanzebe e Mengi centrali e sulle fasce Laird e Shaw. A centrocampo agiranno nel mezzo Garner e Levitt mentre più in avanti ci saranno Chong, Lingard e Gomes che supporteranno l’unica punta Greenwood. Per l’AZ modulo 4-3-3 con Bizot tra i pali e difesa formata da Vlaar e Wuytens centrali mentre Svensson e Wijndal sugli esterni. A centrocampo de Wit in regia con Midtsjo e Koopmeiners mezze ali. Il tridente d’attacco sarà formato da Boadu centrale con Stengs e Idrissi laterali.

Manchester United (4-2-3-1): Grant; Laird, Tuanzebe, Mengi, Shaw; Garner, Levitt; Chong, Lingard, Gomes; Greenwood.​

AZ (4-3-3): Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Wijndal; Midtsjo, de Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Idrissi.

Dove seguire Manchester United – AZ

Il match Manchester United – AZ sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport canale 254.