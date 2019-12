Diretta Porto – Feyenoord: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Porto – Feyenoord del 12 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sesta giornata di Europa League, calcio d’inizio alle 21

PORTO – Giovedì 12 dicembre, si giocherà Porto – Feyenoord incontro valevole per la sesta giornata della fase a gironi della Europa League; calcio di inizio previsto per le ore 21. Sfida decisiva per entrambe le squadre. I portoghesi, secondi in Primeira Liga, con 7 punti sono secondi a pari merito con il Young Boys. Gli olandesi, ottavi in classifica nel campionato nazionale, sono ultimi nel girone con 5 punti. Girone ancora tutto aperto dove una vittoria da parte dell’una o dell’altra squadra dovrà aspettare il risultato dell’altra partita.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

FC PORTO:. A disposizione:. Allenatore: Sérgio Conceição.



FEYENOORD:. A disposizione:. Allenatore: Dick Advocaat.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Porto – Feyenoord

Il Porto dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2 con Marchesin in porta e difesa composta da Mbemba e Marcano centrali e sulle fasce Corona e Telles. A centrocampo agiranno nel mezzo Uribe e Danilo mentre sulle fasce ci saranno Costa e Diaz. Il tandem d’attacco sarà Marega e Tiquinho. Peril Feyenoord modulo 4-3-3 con Vermeer tra i pali e difesa formata da Botteghin e Baron centrali mentre Geertruida e Malacia sugli esterni. A centrocampo Fer in regia con Toornstra e Kokcu mezze ali. Il tridente d’attacco sarà formato da Sinisterra centrale con Berghuis e Larsson laterali.

Porto (4-4-2): Marchesin; Corona, Mbemba, Marcano, Telles; Costa, Uribe, Danilo, Diaz; Marega, Tiquinho.

Feyenoord (4-3-3): Vermeer; Geertruida, Botteghin, Baron, Malacia; Toornstra, Fer, Kokcu; Berghuis, Sinisterra, Larsson.

Dove seguire Porto – Feyenoord

Il match Porto – Feyenoord sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport.