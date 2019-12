Rennes – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Rennes – Lazio del 12 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sesta e ultima giornata del Gruppo E di Europa League, calcio d’inizio alle 18.55

RENNES – Giovedì 12 dicembre alle ore 18.55 andrà in scena Rennes – Lazio, incontro valevole per la sesta e ultima giornata del Gruppo E di Europa League. Da una parte c’è la squadra francese che, in campionato, viene da un successo casalingo contro l’Angers e in classifica occupano la quarta posizione con 27 punti. Dall’altra parte c’è la squadra capitolina che sta vivendo un momento d’oro come dimostrato i sette successi consecutivi: nell’ultimo turno di campionato vittoria contro la Juventus e terzo posto in classifica con 33 punti. Qualificazione ai sedicesimi, però, quasi impossibile per la squadra di Inzaghi che deve vincere in terra francese sperando che il Celtic, già qualificato, faccia altrettanto col Cluj.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Giovedì 12 dicembre alle ore 18 le formazioni ufficiali, dalle 18.55 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI RENNES – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Mendy in porta, pacchetto difensivo composto da Boey e Maouassa sulle corsie esterne mentre nel mezzo Gnagno e Nyamsi. A centrocampo Siliki e Buorigeaud in cabina di regia con Tait e Del Castillo sulle fasce laterali mentre davanti spazio al tandem offensivo composto da Guitane e Siebatcheu.

QUI LAZIO – Molto turnover per Inzaghi che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Proto in porta, pacchetto difensivo composto da Bastos, Vavro e Acerbi. A centrocampo Cataldi in cabina di regia con Parolo e Milinkovic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio e Lazzari e Jony. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Caicedo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Rennes – Lazio, valevole per la sesta e ultima giornata del Gruppo E di Europa League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno e TV8.

Le probabili formazioni di Rennes – Lazio

RENNES (4-4-2): Mendy; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Maouassa; Tait, Buorigeaud, Siliki, Del Castillo; Guitane, Siebatcheu. Allenatore: Julien Stephan.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic, Jony; Correa, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

STADIO: Rozahon Park