Europa League, Rennes-Lazio: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Rennes-Lazio: incontro valevole per la sesta e ultima giornata del Gruppo E di Europa League, calcio d’inizio alle ore 18.55

RENNES – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Rennes e Lazio nel match valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo E di Europa League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Rennes con il tandem offensivo composto da Ghobo e Siebatcheu mentre la Lazio risponde col 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da Caicedo e Immobile.

Le formazioni ufficiali di Rennes-Lazio

RENNES (4-4-2): Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Doumbia; Da Cunha, Grenier, Léa-Siliki, Tait; Ghobo, Siebatcheu. A disposizione: Mendy, Da Silva, Morel, Camavinga, Del Castillo​​​​​​​, Niang, Guitane​​​​​​​. Allenatore: Julien Stephan.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disposizione: Guerrieri, Luiz Felipe, Falbo, Berisha, Lulic, Adekanye, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi