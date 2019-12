Giovedì 12 dicembre con gli impegni di Roma e Lazio in primo piano, gare decisive per il passaggio del turno. Nella notte calcio sudamericano

Dopo l’appassionante due giorni di Champions League che ha visto qualificare tre delle quattro italiane presenti, giovedì 12 dicembre spazio all’Europa League. In primo piano gli incontri di Roma e Lazio chiamati a fare risultato per potersi unire all’Inter nella fase a eliminazione diretta. Seguiremo i match delle romane con il supporto della webcronaca ma ampio spazio ai tabellini dei principali per questa competizione. Nel pomeriggio spazio alla Premier Soccer League in Sud Africa mentre in mattinata sono in corso alcune sfide di Liga 1 per il campionato indonesiamo. É proprio da li che partiamo per vedere i principali risultati del giorno in tempo reale con gli esiti delle gare già disputate.

Si è conclusa 4-1 la sfida tra Pesrebaya e Arema mentre è in corso di svolgimento Bali United – TIRA-Persikabo (fermo sullo 0-0 dopo 25 minuti di gioco). In Sud America invece si è giocato per la Liga Pro in Ecuador LDU Quito – Delfino, match concluso senza reti. In Perù stesso risultato tra Chavelines e Grau per la Liga 2 mentre in Uruguay colpo esterno per 2-0 del Nacional in casa del Penarol. Gara decisa dalle reti di Castro e Corujo nella ripresa. In Bolivia invece 2-2 tra San Jose e Bolivar mentre in Giamaica 1-1 tra Arnett Gardens e Waterhouse e 2-0 dell’Harbour View sul Vere United. Per il calcio femminile infine nella W-League australiana 1-0 del Melbourne City sul Melbourne Victory con i primi a condurre dopo 5 giornate e 13 putni all’attivo. In seconda posizione WS Wanderers a 10 punti ma con una gara in meno.

FIFA > U20 Amichevoli 2019 > Dicembre



11:00 Sudafrica - Madagascar



14:30 Zambia - Angola



FIFA > U18 Amichevoli 2019 > Dicembre



17:00 Israele - Germania



FIFA > U17 Amichevoli 2019 > Dicembre



13:00 Serbia - Russia



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo A



18:55



APOEL Nikosia - Sevilla FC

Qarabağ FK - F91 Dudelange



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo B



18:55



Dinamo Kiev - FC Lugano

FC Copenaghen - Malmö FF



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo C



18:55



FC Basilea - Trabzonspor

Getafe CF - FK Krasnodar



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo D



18:55



LASK - Sporting CP

PSV Eindhoven - Rosenborg BK



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo E



18:55



CFR Cluj - Celtic FC

Stade Rennes - Lazio



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo F



18:55



Standard Liège - Arsenal FC

Eintracht Francoforte - Vitória Guimarães



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo G



21:00



Rangers FC - BSC Young Boys

FC Porto - Feyenoord



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo H



21:00



Espanyol Barcelona - CSKA Mosca

PFC Ludogorets Razgrad - Ferencvárosi TC



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo I



21:00



Wolfsburg - AS Saint-Étienne

KAA Gent - FC Oleksandriya



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo J



21:00



Roma - Wolfsberger AC

Bor. Mönchengladbach - İstanbul Başakşehir F.K.



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo K



21:00



Wolverhampton Wanderers - Beşiktaş

Slovan Bratislava - Sporting Braga



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo L



21:00



Manchester United - AZ Alkmaar

Partizan - FK Astana



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



13:20 Al Hazem - Abha Club



15:45 Al Shabab - Al Ra’ed



17:45 Al Wehda - Al Adalh



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



01:30 San José - Bolívar 2-2



20:00 Nacional Potosí - Royal Pari



Ecuador > Serie A 2019 Playoffs > Finale



01:30 LDU Quito - Delfín SC 0-0



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



20:30 Manchester 62 FC - FCB Magpies



Indonesia > Liga 1 2019



09:30 Persebaya Surabaya - Arema Cronus FC 4-1



11:45 Bali United - TIRA-Persikabo 0-0 *



12:30



Kalteng Putra FC - Persipura Jayapura 0-0 *

Badak Lampung FC - Bhayangkara FC 1-0 *



Peru > Cuadrangular de ascenso 2019



02:00 Chavelines Juniors - Atlético Grau 0-0



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



17:00 Golden Arrows - BidVest Wits



Uruguay > Primera División 2019 Clausura Finale > Finale



00:30 Peñarol - Nacional 0-2