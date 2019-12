Diretta di Monchengladbach – Basaksehir: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Borussia Monchengladbach – Basaksehir del 12 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sesta giornata di Europa League, calcio d’inizio alle 21

MONCHENGLADBACH – Giovedì 12 dicembre, si giocherà Borussia Monchengladbach – Basaksehir incontro valevole per la sesta giornata della fase a gironi della Europa League; calcio di inizio previsto per le ore 21. Sfida decisiva per il passaggio del turno. I tedeschi, primi in Bundesliga, con otto punti sono in testa al girone a pari merito con la Roma, a un passo dalla qualificazione ai sedicesimi di finale. I turchi, in testa al campionato nazionale, serve invece una impresa per accedere al turno successivo, visto che la sconfitta subita dalla squadra di Fonseca ha finito per compromettere il loro cammino.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach – Baaksehir

Il Monchengladbach potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Sommer in porta e difesa a tre composta da Elvedi, Jantschke e Ginter . In mezzo al campo Zakaria, Lainer e Neuhaus; sulle corsie Wendt e Benes. Davanti Thuram e Stindl. Probabile modulo 4-3-3 per il Basaksehir con Günok tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Škrtel-Epureanu e da Ponck e Clichy sulle fasce. In mezzo al campo Azubuike, Topal e Kahveci. Tridente offensivo formato da Visca, Crivelli, Gulbrandsen

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-5-2): Sommer; Elvedi, Jantschke, Ginter; Wendt; Zakaria, Lainer, Neuhaus, Benes; Thuram, Stindl. Allenatore: Rose.

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Günok; Ponck, Škrtel, Epureanu, Clichy; Azubuike, Topal, Kahveci; Visca, Crivelli, Gulbrandsen. Allenatore: Buruk

Dove seguire Monchengladbach – Basaksehir

