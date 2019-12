Diretta Glasgow Rangers – Young Boys: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Glasgow Rangers – Young Boys del 12 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sesta giornata di Europa League, calcio d’inizio alle 21

GLASGOW – Giovedì 12 dicembre, si giocherà Glasgow Rangers – Young Boys incontro valevole per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League; calcio di inizio previsto per le ore 21. Gli scozzesi, secondi in Scottish Premiership, con 8 punti sono in testa al girone. Gli svizzeri, primi in classifica nel campionato nazionale, sono terzi nel girone con 7 punti a pari merito con il Porto. Entrambe cercheranno una vittoria aspettando il risultato dell’altra partita Porto – Feyenoord.

Le probabili formazioni di Glasgow Rangers – Young Boys

I padroni di casa dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con McGregor in porta e difesa composta da Goldson e Helander centrali e sulle fasce Tavanier e Barisic. A centrocampo agiranno Davis in regia con Jack e Kamara mezze ali. Il tridente d’attacco sarà composto da Morelos centrale mentre Barker e Kent saranno gli esterni. Per gli svizzeri modulo 4-4-2 con Von Ballmoos tra i pali e difesa formata da Sorensen e Zesiger centrali mentre Janko e Lotomba sugli esterni. A centrocampo i centrali saranno Aebischer e Gaudino con Fassnacht e Moumi esterni. Il tandem d’attacco dovrebbe essere Assale – Nsame.

Glasgow Rangers (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Helander, Barisic; Jack, Davis, Kamara; Barker, Morelos, Kent.

Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos; Janko, Sorensen, Zesiger, Lotomba; Fassnacht, Aebischer, Gaudino, Moumi; Assale, Nsame.

Dove seguire Glasgow Rangers – Young Boys

Il match Glasgow Rangers – Young Boys sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport canale 255.