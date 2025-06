Juventus-Manchester City: 2-5 cronaca diretta live e risultato

Diretta di Juventus-Manchester City di Giovedì 26 giugno 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita valida per il Mondiale per Club

ORLANDO – Giovedì 26 giugno 2025, alle ore 21:00 italiane, al Camping World Stadium di Orlando Juvventus e Manchester City si affronteranno per la terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club FIFA.

Due successi in due gare per la Juventus, due successi in due gare per il Manchester City. Ora, a Orlando, arriva il momento della resa dei conti del gruppo G della FIFA Club World Cup. Entrambe le squadre sono già qualificate, in palio c’è il primo posto. La Juventus, forte di una migliore differenza reti, parte con un leggero vantaggio: le basterà non perdere per chiudere al primo posto. Una vittoria o un pareggio le garantirebbero la leadership del girone, assicurandole un incrocio più favorevole agli ottavi di finale.

L’ultimo confronto tra le due compagini risale allo scorso 11 dicembre, nella fase a gironi della Champions League, quando la Juventus si impose 2-0 all’Allianz Stadium con gol di Vlahovic e McKennie.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: JUVENTUS-MANCHESTER CITY 1-5 38' GOL JUVE! tocco di Yildiz per Dusan Vlahovic che col destro batte Ederson! 37' nella Juventus dentro Adzic, fuori McKennie 29' MANITA! Savivinho che colpisce la traversa e la palla entra alle spalle di Di Gregorio! 27' nel Manchester City. Fuori Ait-Nouri e Bernardo Silva; dentro Cherki e O’Reilly 22' POKER CIITY! tocco di Haaland per Savinho che tocca per Foden il quale mette in rete! 18' Doppio cambio per il Manchester City. Fuori Rodri e Doku, dentro Foden e Gundogan. 17' ammonito Kalulu per una trattenuta 16' dentro Gatti per Savona infortunato 8' GOLCITY!!! errore difensivo gravissimo di Koopmeiners. Nues ne aprpprofitta, passa la palla ad Haaland che la appoggia in rete 5' conclusione di Doku! Palla abbondantemente a lato! 1' si riprende a giocare PRIMO TEMPO 49'si va negli spogliatoi con il City avanti di un gol 44' qutttro minuti di recupero 40' conclusionedi Ali-Nouri! Non si fa sorprendere Doi Gregorio! 35' ritmi più bassi in questa fase della partita 31' cooling breeak 30' conclusione di Marmoush! Di Gregorio blocca bene la palla 24' VANTAGGIO CITY! anticipo di Kalulu che impatta male la palla e la manda goffamente nella propria porta spiazzando Di Gregorio! 22' si riprende a giocare 20' gioco fermo per un colpo al volto per Savona 16' la diagonale di Kelly chiude lo spazio a Doku 9' PAREGGIO JUVENTUS!!!! Errore clamoroso di Ederson, Koopmeiners ne approfitta e dopo solo un minuto mette in rete la palla! 8' VANTAGGIO CITY! Errore difensivo di Alberto Costa, Docu ne approfitta e con un diagonale di destro mette la palla nell'angolino dove Di Gregorio non può arrivare 5' McKennie col tacco cerca Koopmeiners ma il pssaggio risulta troppo lungo 4' presunto fallo in attacco di Vlahovic 3' intervento provvidenziale col piede di Di gregorio su Bernardo Silva! Palla in calcio d'angolo 1' partiti! primo pallone battuto dalla Juventus dirige Clement Turpin squadre in campo Un cordiale buonaser a tutti i lettori collegati per viverre insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Juventus-Manchester City Tabellino JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Kelly; Alberto Costa, Locatelli, McKennie, Kostic; Nico Gonzalez, Koopmeiners; Vlahovic.

A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Garofani, Bremer, Gatti, Conceiçao, Yildiz, Milik, Adzic, Thuram, Kolo Muani, Rugani, Douglas Luiz, Cambiaso, Rouhi. Allenatore: Igor Tudor MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Nunes, Akanji, Ruben Dias, Ait-Nouri; Reijnders, Rodri, Bernardo Silva; Savinho, Doku, Marmoush.

A disposizione: Bettinelli, Ortega, Stones, Ake, Haaland, Nico Gonzalez, Gundogan, Vitor Reis, Gvardiol, Cherki, Khusanov, Foden, Bobb, Oreilly. Allenatore: Pep Guardiola Reti: all'8 pt Doku, al 9' pt Koopmeiners .

Tudor alla vigilia

“Abbiamo lavorato su tutti gli aspetti per arrivare al meglio alla partita: abbiamo valutato chi far giocare, visto che abbiamo giocato due partite dispendiose ed è importante capire chi può giocare per tutta la gara e chi può entrare al meglio. È una partita bella da giocare, per chi ha giocato di più sono stati tre giorni di ripresa, gli altri hanno spinto. C’è tanta voglia di fare bene, c’è una bella energia; già passando il turno abbiamo centrato il primo mini-obiettivo e questo ci fa sentire bene. Noi vogliamo vincere, non si può giocare per pareggiare. Noi domani scendiamo in campo per vincere, non si preparano le partite per pareggiare”.

“Il caldo inciderà per entrambe, l’orario e la temperatura non sono il massimo per fare calcio, ha ragione Guardiola quando dice che non si potrà spingere al massimo. Arriviamo diversamente rispetto al Manchester City: loro hanno fatto tanti cambi tra una e l’altra, noi abbiamo schierato gli stessi undici. Domani sicuramente cambieremo qualcosa, ma vogliamo fare una partita seria e vincere, schierando i giocatori che possono farci centrare questi obiettivi. Prossimi avversari? Dobbiamo pensare solo alla partita di domani, che sarà una partita bellissima da giocare. Ho visto i ragazzi motivati, vogliosi, tutti volevano giocare. Chi non giocherà dall’inizio è dispiaciuto, perché tutti vogliono giocare queste partite. Il Manchester City è una squadra che domina da anni, guidata dal miglior allenatore del mondo. Sarà una partita in cui dare tutto, noi faremo il nostro calcio, loro faranno il loro e vedremo il risultato finale“.

Convocati

Juventus

Portieri: 23 Carlo Pinsoglio, 29 Michele Di Gregorio, 38 Giovanni Daffara, 64 Giovanni Garofani;

Difensori: 2 Alberto Costa, 3 Bremer, 4 Federico Gatti, 6 Lloyd Kelly, 15 Pierre Kalulu, 24 Daniele Rugani, 27 Andrea Cambiaso, 37 Nicolò Savona, 30 Jonas Rouhi;

Centrocampisti: 5 Manuel Locatelli, 8 Teun Koopmeiners, 16 Weston McKennie, 17 Vasilije Adzic, 18 Filip Kostic, 19 Khéphren Thuram, 26 Douglas Luiz;

Attaccanti: 7 Francisco Conceição, 9 Dusan Vlahovic, 10 Kenan Yildiz, 11 Nico González, 14 Arkadiusz Milik, 20 Randal Kolo Muani, 22 Timothy Weah, 51 Samuel Mbangula

Manchester City

Portieri: 1 Marcus Betinelli, 18 Stefan Ortega, 31 Ederson Moraes;

Difensori: 3 Rúben Dias, 5 John Stones, 6 Nathan Aké, 21 Rayan Aït-Nouri, 22 Vitor Reis, 24 Josko Gvardiol, 25 Manuel Aknaji, 45 Abdukodir Khusanov, 82 Rico Lewis;

Centrocampisti: 4 Tijani Reijnders, 14 Nico González, 16 Rodri Hernández, 19 Ilkay Gündogan, 20 Bernardo Silva, 27 Matheus Nunes, 29 Rayan Cherki, 30 Claudio Echeverri, 47 Phil Foden, 52 Oscar Bobb, 75 Nico O’Reilly;

Attaccanti: 11 Jérémy Doku, 7 Omar Marmoush, 9 Erling Haaland, 26 Savinho

Presentazione del match

COME ARRIVA LA JUVENTUS – Tudor dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali e con una difesa a tre formata da Kalulu, Gatti e Kelly. In mezzo Locatellie Thuram mentre Costae Cambiaso dovrebbero ultimare la linea di centrocampo Unica punta Vlahovic, supportata da Koopmeiners e Yildiz.

COME ARRIVA IL MANCHESTER CITY – Guardiola dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con Ederson in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Dias e Gvardiol e sulle fasce da Akanji Ait-Nouri. In mediana Rodri e Rejinders. Tra le linee Foden, di supporto all’unica punta Haaland; ai lati Bernardo Silva e Doku.

Probabili formazioni di Juventus-Manchester City

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Rodri, Reijnders; Bernardo Silva, Foden, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola

Dove vedere la partita in TV e streaming

