Roma – Wolfsberger: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Roma – Wolfsberger del 12 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sesta e ultima giornata del Gruppo J di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

ROMA – Giovedì 12 dicembre alle ore 21 andrà in scena Roma – Wolfsberger, incontro valevole per la sesta e ultima giornata del Gruppo J di Europa League. Da una parte c’è la formazione capitolina che, in campionato, viene dal pareggio esterno contro l’Inter e in classifica occupa il quarto posto con 29 punti. Per accedere ai sedicesimi di finale i capitolini hanno bisogno di vincere non curandosi del risultato di Borussia M-Basaksehir. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine austriaca che, in campionato, viene dalla sconfitta casalinga contro il Lask e in classifica occupa la terza posizione con 30 punti. La squadra ospite, nel Gruppo J, occupa l’ultimo posto con 4 ed è fuori da qualsiasi tipo di combinazione.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Giovedì 12 dicembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ROMA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta, pacchetto difensivo composto da Spinazzola e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Smalling e Mancin. A centrocampo Diawara e Veretout in cabina di regia mentre davanti Under, Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Dzeko.

QUI WOLFSBERGER – Gli austriaci dovrebbero scendere in campo con un modulo speculare a quello della squadra di Fonseca: Kofler in porta, pacchetto difensivo composto da Novak e Schmitz sulle corsie esterne mentre nel mezzo Sollbauer e Gollner. A centrocampo Schmid e Leitgeb in cabina di regia mentre davanti Ritzmaier, Liendl e Niangbo a supporto di Weissman.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Roma – Wolfbserger, valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Roma – Wolfsberger

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Zaniolo, Pellegrini; Dzeko. Allenatore, Fonseca.

WOLFSBERGER (4-2-3-1): Kofler; Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz; Schmid, Leitgeb; Ritzmaier, Liendl, Niangbo; Weissman. Allenatore, Struber.

STADIO: Olimpico