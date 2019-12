Europa League, Roma – Wolfsberger: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Roma – Wolfsberger: partita della sesta e ultima giornata del gruppo J di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

ROMA – Tutto pronto all’Olimpico per l’incontro tra Roma – Wolfsberger, partita della sesta e ultima giornata del gruppo J di Europa League 2019/2020. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-2-3-1: Dzeko unica punta supportato da Under, Mkhitaryan e Perotti. Gli ospiti, invece, si schiereranno con un 4-3-1-2 con Weissman e Niangbo supportati da Liendl. Dirigerà il match il signor Jovanovic di Belgrado.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

Le formazioni ufficiali di Roma – Wolfsberger

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Mancini, Spinazzola; Veretout, Diawara; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. A disposizione: Pau Lopez, Juan Jesus, Kolarov, Pellegrini, Zaniolo, Kalinic, Antonucci. Allenatore: Fonseca

WOLFSBERGER (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Sprangler, Wernitznig; Liendl; Weissman, Niangbo. A disposizione: Kuttin, Gollner, Wernitznig, Schöfl, Peric, Sprangler, Gölles. Allenatore: Sahli

STADIO: Olimpico