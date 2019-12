Rennes-Lazio 2-0, il tabellino: doppietta di Gnagnon

Il tabellino di Rennes-Lazio 2-0 il risultato finale: doppietta di Gnagnon per il successo della squadra francese, capitolini eliminati.

RENNES – Nel match valevole per la sesta e ultima giornata del Gruppo E di Europa League il Rennes batte la Lazio 2-0, la squadra di Inzaghi saluta la competizione mentre Cluj e Celtic accedono ai sedicesimi finale. Successo più che meritato per la squadra francese che al pari della Lazio, saluta la competizione grazie alla doppietta di Gnagnon. Bianco-celesti ma in partita e con la testa al campionato, lunedì la squadra di Inzaghi giocherà sul campo del Cagliari.

Rennes-Lazio 2-0: il tabellino del match

RENNES (4-4-2): Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Doumbia; Da Cunha (77′ Del Castillo), Grenier, Léa-Siliki (74′ Camavinga), Tait; Ghobo, Siebatcheu (70′ Niang). A disposizione: Mendy, Da Silva, Morel, Camavinga, Del Castillo​​​​​​​, Niang, Guitane​​​​​​​. Allenatore: Julien Stephan.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro (75′ Falco), Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto (59′ Berisha), Jony; Caicedo, Immobile (68′ Adekanye). A disposizione: Guerrieri, Luiz Felipe, Falbo, Berisha, Lulic, Adekanye, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

RETI: 30′ Gnagnon (R), 87′ Gnagnon (R)



AMMONIZIONI: Nyamsi, Salin (R), Luis Alberto, Jony, Cataldi (L)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Roazhon Park