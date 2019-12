Si gioca la sesta giornata della fase a gironi della Europa League 2019-2020, che vede impegnate anche Roma e Lazio contro, rispettivamente, Wolfsberger e Rennes

ROMA – Al centro della programmazione calcio in tv di giovedì 12 dicembre c’è la sesta giornata della fase a gironi della Europa League, che vede interessate anche Roma e Lazio contro, rispettivamente, Wolfsberger e Rennes. I giallorosi, in campionato, vengono dal pareggio esterno contro l’Inter e in classifica ono quarto con 29 punti; per accedere ai sedicesimi di finale devono vincere. Gli austriaci sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Lask e in classifica sono terzi a quota 30; in Coppa sono già tagliati fuori dai giochi. La squadra francese, in campionato, viene da un successo casalingo contro l’Angers e in classifica è quarta con 27 punti. I biancocelesti sono reduci da sette successi consecutivi: nell’ultimo turno di campionato hanno battuto la Juventus e ora sono terzi a quota 33. Qualificazione ai sedicesimi, però, quasi impossibile per la squadra di Inzaghi che deve vincere in terra francese sperando che il Celtic, già qualificato, faccia altrettanto col Cluj.

Si giocano anche Cluj – Celtic, Standard Liegi – Arsenal, Copenaghen – Malmoe, Monchengladbach – Basaksehir, Manchester United- AZ Akmaar e Glasgow Rangers – Young Boys.

Calcio in tv oggi 12 dicembre 2019: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

18.55

Cluj-Celtic (Europa League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Rennes-Lazio (Europa League) – TV8, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Standard Liegi-Arsenal (Europa League) – SKY SPORT (canale 254 satellite)

Copenhagen-Malmoe (Europa League) – SKY SPORT (canale 254 satellite

21.00

Roma-Wolfsberger (Europa League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Borussia M.-Istanbul BB (Europa League) – SKY SPORT (canale 253 satellite)

Manchester United-AZ Alkmaar (Europa League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 254 satellite)

Rangers-Young Boys (Europa League) – SKY SPORT (canale 255 satellite)

Inoltre, su quetso stesso sito, si potranno seguire in diretta: