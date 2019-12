I nerazzurri si giocano tutto contro lo Shakhtar, poco più di un’amichevole per i bianconeri. Si gioca anche in C e altri campionati minori l’11 dicembre 2019

Mercoledì 11 dicembre all’insegna della Champions League con l’ultimo turno della fase a girone. Dopo le gare di ieri con le italiane Napoli e Inter con avversi destini, protagoniste del giorno saranno l’Atalanta e la Juventus. Nel primo caso una sfida da dentro o fuori mentre per i bianconeri si tratta di poco più di un’amichevole. Tutti i match della competizioni si potranno seguire in diretta con i vari approfondimenti e per le italiane c’è anche la webcronaca. Aggiungiamo al quadro dei risultati in tempo reale anche la C in particolare con la Juventus under 23 in primo piano contro il Gozzano. Prima di sfogliare il quadro completo spazio a chi è già sceso in campo. Non ci sono state gare di rilievo nei vari campionati possiamo segnalare soltanto il successo per 0-0 del Giappone sulla Cina Taipei per l’EAFF E-1 Football Championship Donne mentre è in corso di svolgimento per il campionato indonesiano Persela – PSS Sleman attualmente sul punteggio di 0-0 a fine primo tempo.

*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Amichevoli 2019 > Dicembre



11:30 Corea del Sud - Hong Kong



14:00



Burundi - Gibuti

Uganda - Eritrea



FIFA > Freundschaft Vereine 2019 > Kalenderwoche



11:00 Colonia - 1. FC Köln II



FIFA > Femminile Amichevoli 2019 > Dicembre



08:20 Taiwan - Giappone 0-9



FIFA > U18 Amichevoli 2019 > Dicembre



14:00 Romania - Turchia



16:00 Portogallo - Spagna



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo A



21:00



Paris Saint-Germain - Galatasaray

Club Brugge KV - Real Madrid



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo B



21:00



Bayern Monaco - Tottenham Hotspur

Olympiakos Piräus - Crvena Zvezda



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo C



18:55



Shakhtar Donetsk - Atalanta

Dinamo Zagabria - Manchester City



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo D



21:00



Atlético Madrid - Lokomotiv Moskva

Bayer Leverkusen - Juventus



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo A



14:00 Club Brugge KV - Real Madrid



15:00 Paris Saint-Germain - Galatasaray



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo B



16:00



Bayern München - Tottenham Hotspur

Olympiakos Piräus - Crvena Zvezda



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo C



11:00 Shakhtar Donetsk - Atalanta 0-0 *



13:00 Dinamo Zagreb - Manchester City



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo D



14:00 Bayer Leverkusen - Juventus



16:00 Atlético Madrid - Lokomotiv Moskva



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



20:00 Destroyers - Always Ready



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



20:30 Europa FC - Lynx FC



Indonesia > Liga 1 2019



09:30 Persela Lamongan - PSS Sleman 1-0 *



11:45 Pusamania Borneo - Persib Bandung



12:30 PS Barito Putera - PSM Makassar



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45



Barnsley FC - Reading FC

Birmingham City - Queens Park Rangers

Brentford FC - Cardiff City

Derby County - Sheffield Wednesday

Swansea City - Blackburn Rovers

Wigan Athletic - West Bromwich Albion



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



18:00 Pontedera - Calcio Lecco 1912



15:00 Juventus II - Gozzano



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



14:30 Paganese - Catania



20:30 Vibonese - Catanzaro



Italia > Coppa Italia Serie C 2019/2020 > Quarti di finale



18:30 Robur Siena - Ternana



Italia > Serie D Girone A 2019/2020



15:00



Bra - Lavagnese

Sanremese - Prato



14:30 Verbania Calcio - Borgosesia



Italia > Coppa Italia Serie D 2019/2020 > Quarti di finale



17:30 ASD Pineto Calcio - Tolentino



Lussemburgo > Nationaldivision 2019/2020



20:00



Union Titus Pétange - Progrès Niedercorn

Blue Boys Muhlenbach - RFCU Luxemburg

US Mondorf - CS FOLA Esch



Montenegro > 1. CFL 2019/2020



13:00



FK KOM Podgorica - FK Zeta

OFK Petrovac - FK Podgorica

FK Grbalj Radanovići - Iskra Danilovgrad



15:00 OFK Titograd - FK Sutjeska



19:00 FK Budućnost Podgorica - FK Rudar Pljevlja



Peru > Cuadrangular de ascenso 2019



19:00 Llacuabamba - Deportivo Coopsol



21:30 Chavelines Juniors - Atlético Grau



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



18:30 Mamelodi Sundowns - Stellenbosch FC rinv.



Ungheria > Magyar Kupa 2019/2020 > 8. Giornata



12:00



Vác FC - Újpest FC

Dorogi FC - Debreceni VSC



Venezuela > Primera División 2019 Serie Final > Finale



20:30 Estudiantes de Mérida - Caracas FC