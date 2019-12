Shakhtar Donetsk – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Shakhtar Donetsk – Atalanta dell’11 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ultima giornata del Gruppo C di Champions League, calcio d’inizio alle ore 18.55

KHARKIV – Mercoledì 11 dicembre alle ore 18.55 andrà in scena Shakhtar Donetsk – Atalanta, incontro valevole per la sesta e ultima giornata del Gruppo C di Champions League. Da una parte c’è la squadra ucraina che, in campionato, viene da una vittoria casalinga e in classifica occupa saldamente la prima posizione con 47 punti. Dall’altra parte ci sono gli orobici che sono reduci dalla vittoria interna contro il Verona e in classifica occupano la sesta posizione con 28 punti. I nerazzurri, per staccare il pass degli ottavi di finale, devono vincere in Ucraina e sperare che la Dinamo Zagabria non faccia altrettanto contro il Manchester City.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 11 dicembre alle ore 17.55 le formazioni ufficiali, dalle 18.55 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SHAKHTAR DONETSK – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Pyatov in porta, pacchetto difensivo composto da Dodo e Ismaily sulle corsie esterne mentre nel mezzo Kryvstov e Matviyenko. A centrocampo Alan Patrick e Stepanenko in cabina di regia mentre in attacco spazio al tridente formato da Kovalenko, Tete e Taison a supporto dell’unica punta Junior Moraes.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Masiello, Palomino e Djimsiti. A centrocampo De Roon e Pasalic in cabina di regia con Gosens e Hateboer sulle corsie esterne mentre davanti Gomez e Malinovskyi alle spalle di Muriel.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Shakhtar Donetsk – Atalanta, valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo C di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk – Atalanta

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Kovalenko, Tete, Taison; Junior Moraes. Allenatore: Castro

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Masiello, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic,Gosens; Gomez, Malinovskyi; Muriel. Allenatore: Gasperini

STADIO: Stadio Metalist