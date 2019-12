Champions League, Shakhtar Donetsk – Atalanta: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Shakhtar Donetsk – Atalanta

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Kovalenko, Marlos, Taison; Junior Moraes. Allenatore: Castro [ufficiali dalle ore 18]

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Masiello, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Frueler, Gosens; Gomez, Pasalic; Muriel. Allenatore: Gasperini [ufficiali dalle ore 18]

L’Atalanta si gioca la qualificazione agli ottavi di finale questo pomeriggio contro lo Shakhtar. Fischio d’inizio alle 18.55 sotto la direzione del tedesco Zwayer. Dalle ore 18 circa scopriremo le formazioni ufficiali del match intanto vediamo le ultime con Gasperini che dovrà rinunciare a Zapata (problemi all’adduttore) e Toloi (squalificato). In dubbio la presenza di Ilicic.

“Quella di domani è una partita importante, importantissima, soprattutto per questa prima parte di stagione. Noi arriviamo a questa gara con grande fiducia; dopo il difficile inizio nella competizione, con tre sconfitte, essere ancora nella condizione di qualificarsi è una grande opportunità. Lo Shakhtar ha più possibilità, sono dettate dalla classifica. Entrambe, per non rischiare, devono assolutamente vincere, e poi aspettare il risultato di Zagabria. Ma con una vittoria noi rimarremo in Europa, o in Champions o in Europa League” così il tecnico nerazzurro in conferenza stampa.

