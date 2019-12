Diretta Juventus U23 – Gozzano: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Juventus U23 – Gozzano dell’11 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per il recupero della 16esima giornata di Lega Pro, calcio d’inizio alle 15

TORINO – Era stata sospesa a causa del maltempo la partita tra Juventus Under 23 e Gozzano, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Lega Pro. Un derby tutto piemontese, tra due squadre in una posizione di classifica non proprio sicura. I bianconeri arrivano dalla sconfitta patita contro la Carrarese, mentre il Gozzano ha perso ad Arezzo con il risultato di 1-0. Insomma si prevede una partita difficile, con entrambe le compagini bisognose di un pronto riscatto. La squadra di Pecchia con una vittoria, potrebbe riprovare ad affacciarsi nelle zone più nobili della classifica. Il Gozzano invece è alla ricerca di punti importanti, che gli consentirebbero di provare a venir fuori, dalle sabbie mobili della zona calda della classifica.

Le probabili formazioni delle due squadre

Questi i due schieramenti che potrebbero scendere in campo mercoledì 11 dicembre alle ore 15.00, allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Due moduli speculari, che potrebbero comunque regalare parecchie emozioni. Entrambe, nell’ultimo periodo non hanno messo in mostra un gioco spettacolare, probabilmente preoccupate anche da una classifica certamente non rassicurante. Salvo sorprese dell’ultimo momento, non dovrebbero esserci grosse sorprese, per ciò che concerne i due schieramenti iniziali. La partita sarà diretta da Arace di Lugo, coadiuvato da Tempestilli e Giorgi.

Juventus U23 (4-2-3-1): Loria; Rosa, Alcibiade, Beruatto, Coccolo; Tramite, Peeters; Olivieri, Clemenza, Lanini; Mota Carvalho. All.: Pecchia

Gozzano (4-2-3-1): Crespi; Tumminello, Uggè, Emiliano, Torino; Rolle, Guitto; Tomaselli, Fedato, Spina; Nuova. All: Sassarini

A cura di Marco Tavolacci