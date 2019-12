Champions League, Bayer Leverkusen-Juventus: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Juventus: incontro valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

LEVERKUSEN – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Bayer Leverkusen e Juventus nel match valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo D di Champions League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il Leverkusen con Bellarabi, Havertz e Diaby alle spalle di Alario mentre la Juventus risponde col 4-3-1-2 a supporto della coppia d’attacco formata da Higuain e Ronaldo.

Le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Juventus

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Dragovic, S. Bender, Sinkgraven; Aranguiz, Demirbay; Bellarabi, Havertz, Diaby; Alario. Allenatore: Bosz

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Demiral, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri