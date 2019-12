Diretta Dinamo Zagabria – Manchester City: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Dinamo Zagabria – Manchester City del 11 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sesta giornata di Champions League, calcio d’inizio alle 18.55

ZAGABRIA – Domani sera, mercoledì 11 dicembre, si giocherà Dinamo Zagabria – Manchester City, incontro valevole per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League; calcio di inizio previsto per le ore 18,55. I padroni di casa, primi nel campionato nazionale, hanno 5 punti nel Girone C di Champions League e sono penultimi in classifica. Primi nel girone e passati al turno successivo sono gli inglesi con 11 punti, mentre in Premier League sono terzi. Girone ancora aperto per il secondo posto dove la Dinamo Zagabria deve fare punti e attendere il risultato dell’Atalanta contro lo Shaktar.

Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria – Manchester City

I croati dovrebbero scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Livakovic in porta e difesa composta da Moubandje, Dilaver e Peric. A centrocampo agiranno nel mezzo Olmo, Gojack e Ademi mentre sulle fasce agiranno Stojanovic e Leovac. La coppia d’attacco sarà Orsic e Petkovic. Per il City modulo 4-3-3 con Ederson tra i pali e difesa formata da Otamendi e Fernandinho centrali mentre Walker e Angelino sugli esterni. A centrocampo Rodri in regia con Foden e David Silva mezze ali. Il tridente d’attacco sarà composto da Gabriel Jesus centrale con Bernardo Silva e Sterling esterni.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Moubandje, Dilaver, Peric; Stojanovic, Olmo, Gojack, Ademi, Leovac; Orsic, Petkovic.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Angelino; Foden, Rodri, David Silva; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling.

Dove seguire Dinamo Zagabria – Manchester City

Il match Dinamo Zagabria – Manchester City sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport canale 254.