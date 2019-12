I suggerimenti sono dedicati integralmente alla sesta giornata della fase a gironi della Champions League: in campo anche Juventus e Atalanta

Mercoledì 11 dicembre prosegue la sesta giornata della fase a gironi della Champions League, I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Olympiacos- Stella Rossa 1 (ore 21)

Si chiude il Gruppo B con Olympiakos-Stella Rossa che è un confronto che deciderà chi arriverà terzo. La Stella Rossa è a quota 3, l’Olympiacos a 1. Agli ospiti basterà un pari per classificarsi terzo posto.

Shakhtar – Atalanta (ore 18.55)

La squadra ucraina , in campionato, proviene da una vittoria casalinga ed è largamente al primo posto. Gli orobici sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Verona e in classifica sono seti; per staccare il pass degli ottavi di finale, devono vincere e sperare che la Dinamo Zagabria non faccia altrettanto contro il Manchester City.

Bayern Monaco – Tottenham 1 (ore 21)

I padroni di casa, settimi in Bundesliga, hanno 15 punti nel Girone B di Champions League e sono certi del primo posto. Cinque lunghezze in meno per gli inglesi, settimi in Premier League; sono già certi del secondo posto nel girone. All’andata i tedeschi si sono imposti con un significativo 7-2 a Londra.

Bayer Leverkusen – Juventus 1 (ore 21)

In Bundesliga i padroni di casa provengono da sue successi consecutivi, rispettivamente, contro Bayern e Schalke 04; in Coppa hanno ancora soperanze di qualificazione visto che l’Atletico Madrid, impegnato in casa contro il Lokomotiv Mosca, è distante solo un punto. I bianconeri, reduci dalla sconfitta all’Olimpico contro la Lazio e seconda in qualifica, sono già certi di passare il turno.

Club Brugge – Real Madrid (ore 21)

Il Club Brugge è in testa alla classifica dell Jupiler League belga avendo vinto anche nell’ultimo turno, in rimonta, contro St. Truiden mentre in Champions è a quota 3 e spera ancora nella qualificazione. Il Real Madrid è primo nella Liga spagnola, nonostante abbia una partita in meno rispetto alle altre, non al Barcellona; in Coppa è a quota 8 ed è già clasificato al secondo posto dietro al Paris Saint Germain- La gara di andata si è chiusa sul risultato di 2-2.

PSG – Galatasaray over 2,5 (ore 21)

Il PSG, reduce dalla vittoria contro il Montpellier, è largamente in testa al massimo campionato francese mentre in Coppa è primo in classifica con 13 punti, già matematicamente qualificato. Il Galatasaray n casa contro Alanyaspor e nel massimo campionato turco è sesto. Nel girone di Coppa è ultimo ma potrebbe puntare ancora almeno all’Europa League se riesce ad uscire con un risultato positivo dalla gara.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite dell’11 dicembre 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 202 euro