Diretta di PSG – Galatasaray: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di PSG – Galatasaray dell’11 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League, calcio d’inizio alle 21

PARIGI – Mercoledì 11 dicembre si gioca Paris Saint Germain – Galatasaray, gara valida per la sesta giornata del Gruppo A della fase a gironi della Champions League, Calcio di inizio fissato per le ore 21. Il PSG, reduce dalla vittoria contro il Montpellier, è largamente in testa al massimo campionato francese mentre in Coppa è primo in classifica con 13 punti, già matematicamente qualificato. Il Galatasaray n casa contro Alanyaspor e nel massimo campionato turco è sesto. Nel girone di Coppa è ultimo ma potrebbe puntare ancora almeno all’Europa League se riesce ad uscire con un risultato positivo dalla gara.

Le probabili formazioni di PSG – Galatasaray

Il PSG potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Navas in porta e difesa composta dalla coppia centrale Kimpembe-Silva e da Bernat e Meunier sulle fasce. In mezzo al campo Verratti, Marquinhos e Gueye. Tridente offensivo formato da Di Maria, Icardi e Sarabia. Per il Club Galatasary probabile modulo 4-5-1 con Muslera tra i pali e difesa formata da Nekadio e Marcao al centro e da Mariano e Nagatomo ai lati. In mezzo al campo N’Zonzi, Donk, Seri e Bellhanda e Babel sulle corsie. Unica punta Falcao.

Paris Saint Germain (4-3-3): Navas; Bernat, Kimpembe, Silva, Meunier; Verratti, Marquinhos, Gueye; Di Maria, Icardi, Sarabia. Allenatore: Tuchel

Galatasaray (4-5-1): Muslera; Mariano; Nekadio, Marcao, Nagatomo; Belhanda, N’Zonzi, Donk, Seri, Babel; Falcao. Allenatore: Terim

Dove seguire PSG – Galatasaray

