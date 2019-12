Europa League, Roma – Wolfsberger: giallorossi dati favoritissimi

Europa League, Roma – Wolfsberger: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma giovedì 12 dicembre dalle ore 21. Per i bookmakers giallorossi favoritissimi

ROMA – Giovedì 12 dicembre alle ore 21 si gioca Roma – Wolfsberger, incontro valevole per il gruppo J della Europa League. I giallorosi, in campionato, vengono dal pareggio esterno contro l’Inter e in classifica ono quarto con 29 punti; per accedere ai sedicesimi di finale devono vincere. Gli austriaci sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Lask e in classifica sono terzi a quota 30; in Coppa sono già tagliati fuori dai giochi.



Europa League, Roma – Wolfberger: per i bookmakers tedeschi favoriti

Il segno 1 è quotato mediamente 1,12. Il segno X a 8,25 mentre il segno 2 a 21,00.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’X/2 da 5,53 a 5,75 mentre l’1/2 vale da 1,08 a 1,09.

I bookmakers credono che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale in media 2,55, l’Over 2,5 da 1,40 a 1,45. Pensano che potrebbe andare a segno solo il Napoli: il No Goal vale da 1,48 a 1,50, il goal da 2,40 a 2,45.

Il risultato più esatto potrebbe essere il 2-0 (da 5,50 a 6,00) seguito dal 3-0 (da 6,25 a 6,50) e dall’1-0 (da 7,75 a 8,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale mediamente 5,75.