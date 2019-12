Europa League, Rennes – Lazio: biancocelesti dati favoritissimi

Europa League, Rennes – Lazio: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma giovedì 12 dicembre dalle ore 18.55. Per i bookmakers biancocelesti favoritissimi

RENNES – Giovedì 12 dicembre alle ore 18.55 si gioca Rennes – Lazio, incontro valevole per il gruppo E della Europa League. La squadra francese, in campionato, viene da un successo casalingo contro l’Angers e in classifica è quarta con 27 punti. I biancocelesti sono reduci da sette successi consecutivi: nell’ultimo turno di campionato hanno battuto la Juventus e ora sono terzi a quota 33. Qualificazione ai sedicesimi, però, quasi impossibile per la squadra di Inzaghi che deve vincere in terra francese sperando che il Celtic, già qualificato, faccia altrettanto col Cluj.



Europa League, Rennes – Lazio: per i bookmakers tedeschi favorit

Il segno 1 è quotato da 4,00 a 4,20. Il segno X da 3,60 a 3,75 mentre il segno 2 mediamente a 1,85.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1X è dato da 1,90 a 1,93, l’X/2 da 1,22 a 1,23 mentre l’1/2 vale da 1,25 a 1,28.

I bookmakers non si sbilanciano sul numero dei gol: l’Under 2,5 vale da 1,88 a 1,90, l’Over 2,5 in media 1,80 Pensano che potrebbe andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale mediamente 2,00, il goal da 1,70 a 1,72.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,50 a 7,00) seguito dallo 0-1 (7,00) e dall’1-2 (da 8,00 a 8,60).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,25 a 4,35.