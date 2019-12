Squalificati in Serie B dopo la 15° giornata: ecco quali

Tre giornate di squalifica a Dragomir, due a Mogos. Un turno per Giuseppe De Luca, Eramo, Garritano, Hetemaj, Maistro

MILANO – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 10 dicembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso due fumogeni e un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DRAGOMIR Vlad Mihai (Perugia): per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

MOGOS Vasile (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere inoltre, al 30° del secondo tempo, all’atto della notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE LUCA Giuseppe (Virtus Entella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ERAMO Mirko (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GARRITANO Luca (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HETEMAJ Perparim (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAISTRO Fabio (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PERINA Pietro (Cosenza)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

SCOGNAMILLO Stefano (Trapani)

SETTIMA SANZIONE

CARACCIOLO Antonio (Cremonese)

SESTA SANZIONE

CASTAGNETTI Michele (Cremonese) GRAVILLON Andreaw Rayan (Ascoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

AGAZZI Davide (Livorno)

ARINI Mariano (Cremonese)

CANOTTO Luigi (Juve Stabia)

DE AGOSTINI Michele (Pordenone)

DIONISI Federico (Frosinone)

JAROSZYNSKI Pawel Kamil (Salernitana)

ROSI Aleandro (Perugia)

TERZA SANZIONE

ARAMU Mattia (Venezia)

AYA Ramzi (Pisa)

BANDINELLI Filippo (Empoli) BIRINDELLI Samuele (Pisa) CARRARO Marco (Perugia) D’ORAZIO Tommaso (Cosenza) GONNELLI Lorenzo (Livorno) KIYINE Sofian (Salernitana)

OBI Joel Chukwuma (Chievo Verona)

SECONDA SANZIONE

BARISON Alberto (Pordenone)

CHAJIA Moutir (Ascoli)

FORTE Francesco (Juve Stabia)

GALANO Cristian (Pescara)

GUSTAFSON Samuel (Cremonese)

MAIELLO Raffaele (Frosinone)

MASTINU Giuseppe (Spezia)

MESSIAS JUNIOR Walter (Crotone)

RUSSO Danilo (Juve Stabia)

SCIAUDONE Daniele (Cosenza)

SETTEMBRINI Andrea (Virtus Entella)

TOSCANO Marco (Virtus Entella)

VITA Alessio (Cittadella)

VITIELLO Roberto (Juve Stabia)

PRIMA SANZIONE

CAPUANO Marco (Frosinone)

FERRETTI Daniele (Trapani)

RAGUSA Antonino (Spezia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

BENEDETTI Amedeo (Cittadella)

SESTA SANZIONE

NINKOVIC Nikola (Ascoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CONTINI BARANOVSKY Nikita (Virtus Entella)

SECONDA SANZIONE

BIDAOUI Soufiane (Spezia)

LA GUMINA Antonino (Empoli)

PRIMA SANZIONE

DE LUCA Manuel (Virtus Entella)

LOMBARDI Cristiano (Salernitana)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE

BRAGLIA Piero (Cosenza): Terza sanzione.

ZAURI Luciano (Pescara): prima sanzione.

d) DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TRINCHERA Stefano (Cosenza): per avere, al 24° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, alzandosi dalla panchina aggiuntiva; sanzione rilevata da un Assistente.

e) OPERATORI SANITARI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA