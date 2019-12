Biglietti di Supercoppa Italia 2019 – 2020: prezzi e informazioni

I prezzi dei tagliandi per la gara tra Juventus e Lazio in programma domenica 22 dicembre 2019 alle 19.45 locali in Arabia Saudita

MILANO – Domenica 22 dicembre 2019 alle ore 19.45 si disputerà la Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio. La Lega Serie A, partner per l’organizzazione informa che la vendita dei biglietti partirà mercoledì 11 dicembre dalle ore 19 (ora italiana). Il match si svolgerà al King Saud University Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita.

I tagliandi saranno disponibili su questo sito: https://www.sauditickets.sa/en

Per entrare in Arabia Saudita ogni tifoso dovrà far richiesta di visto turistico elettronico seguendo la procedura informatizzata presente sul sequente sito.

Ecco infine i prezzi dei biglietti seconda alla categoria scelta: https://visa.visitsaudi.com/

Categoria – prezzo: