Gli Sponsor del campionato Italiano: chi ha investito di più al termine della stagione 2024/2025 di serie A

Il calcio italiano pur non essendo, di grande appeal, rispetto agli altri campionati d’Europa, come la Premuer League o la Liga Spagnola, ad oggi, vanta comunque, brand globali e locali che investono cifre significative per i club di Serie A e nelle competizioni nazionali.

Nella stagione 2024/2025, le sponsorizzazioni di maglia e tecniche hanno rappresentato una fetta cruciale dei ricavi, con alcune squadre che si distinguono per accordi milionari.

In testa troviamo l’Inter, che incassa circa 41 milioni di euro grazie a un portafoglio diversificato: Betsson (30 milioni di euro) come main sponsor, affiancato da Gate (6 milioni) e UPower (5 milioni).

Segue il Milan con 35 milioni di euro, trainato da Emirates (19 milioni, più bonus), MSC (5 milioni) e BitPanda (5 milioni).

La Fiorentina si piazza al terzo posto con 26,6 milioni di euro, grazie al colosso Mediacom, mentre la Roma incassa 16,5 milioni di euro con Riyadh Season (25 milioni) come main sponsor.

Altri club di spicco includono il Napoli (12 milioni, con MSC e Upbit) e l’Atalanta (11 milioni, con Lete e Radici Group). Tuttavia, le cifre variano sensibilmente per squadre di medio-bassa classifica.

Gli sponsor tecnici, invece, responsabili delle divise da gioco e del merchandising, giocano un ruolo chiave.

Adidas guida la classifica con un contratto da 51 milioni di euro annui con la Juventus (fino al 2027) e circa 30-35 milioni con la Nazionale Italiana, uno degli accordi più ricchi per una nazionale europea.

Nike investe 30 milioni di euro annui nell’Inter (fino al 2031), mentre Puma garantisce al Milan circa 25 milioni di euro a stagione. Brand come Joma (Atalanta, Torino), Kappa (Fiorentina, Empoli) e Mizuno (Lazio) si rivolgono a club di medio-alta classifica, con contratti tra 2 e 10 milioni di euro.

A livello di lega, la Serie A ha accolto Enilive come nuovo title sponsor per la stagione 2024/2025, subentrando a TIM (che garantiva circa 20 milioni di euro annui), con un investimento simile.

Altri partner di rilievo includono Iliad, nuovo sponsor per VAR e Goal-Line Technology, e Electronic Arts, presente nelle grafiche televisive.

In Serie B, Betsson.sport e GoldBet Live supportano le tecnologie VAR e le grafiche di riepilogo.

Le sponsorizzazioni nel calcio italiano riflettono un mix di settori:

-compagnie aeree (Emirates, Riyadh Season)

-tecnologia/streaming (Mediacom, Betsson) -marchi locali (Lete, Radici Group)

Tuttavia, le restrizioni normative hanno escluso il settore del gambling, spingendo i club a diversificare le partnership.

I top club come Juventus, Inter e Milan continuano a beneficiare di accordi globali, mentre squadre minori si affidano a soluzioni locali o autoprodotte, come il marchio M908 del Lecce.

Con l’aumento della visibilità internazionale della Serie A, grazie anche alle emittenti TV come SKY, DAZN, AMAZON, PARAMOUNT+ , gli sponsor sono destinati a giocare un ruolo sempre più centrale.

La sfida oggi per i club è mantenere un equilibrio tra sostenibilità economica e identità locale, mentre i brand globali continuano a puntare sul calcio italiano come vetrina di prestigio.

A cura dí Francesco Forziati