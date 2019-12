Diretta Atletico Madrid – Lokomotiv Mosca: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Atletico Madrid – Lokomotiv Mosca del 11 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sesta giornata di Champions League, calcio d’inizio alle 21

MADRID – Mercoledì 11 dicembre, si gioca Atletico Madrid – Lokomotiv Mosca incontro valevole per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League; calcio di inizio previsto per le ore 21. Il torneo rischia di perdere una protagonista molto attesa come l’Atletico Madrid. I Colchoneros, infatti, non vincendo questa gara, con la contemporanea sconfitta della Juve già qualificata in casa del Leverkusen, potrebbero uscire dalla competizione. La squadra di Simeone è in una brutta situazione riguardo a risultati e gol fatti dal momento che sono reduci dallo 0-0 in casa del Villarreal in campionato dove arrivano dalla sconfitta casalinga contro il Barcellona. Neanche i russi, tuttavia, se la passano benissimo visto che sono reduci da un brutto e clamoroso 4-0 in casa dell’Arsenal Tula in campionato che fa il paio con quella precedente subita nel derby di Mosca contro la Dinamo.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid – Lokomotiv Mosca

La squadra di Simeone dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2, con Joao Félix e Morata in avanti, supportati a centrocampo da Koke, Thomas, Héctor Herrera e Saul mentre in difesa dovrebbero giocare Trippier, Felipe, Hermoso e Renan Lodi. Gli ospiti invece dovrebbero schierarsi con il 3-5-1-1, con Smolov unica punta e Miranchuk dietro di lui, la difesa a 3 sarà formata molto probabilmente da Murilo, Corluka e Howedes.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Renan Lodi; Koke, Thomas, Héctor Herrera, Saul; Joao Félix, Morata. Allenatore: Simeone.

Lokomotiv Mosca (3-5-1-1): Guilherme; Murilo, Corluka, Howedes; Ignatyev, Barinov, Krychowiak, Joao Mario, Rybus; Miranchuk; Smolov. Allenatore: Semin

Dove seguire Atletico Madrid – Lokomotiv Mosca

Il match Atletico Madrid – Lokomotiv Mosca sarà trasmesso in diretta in esclusiva su SKY SPORT FOOTBALL (canale 203 satellite) e SKY SPORT (canale 253 satellite)