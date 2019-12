Inter – Barcellona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Barcellona del 10 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta e ultima giornata del Gruppo F di Champions League, calcio d’inizio alle 21

MILANO – Martedì 10 dicembre alle ore 21 andrà in scena Inter – Barcellona, incontro valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo F di Champions League. Da una parte ci sono i nerazzurri che, in campionato, sono reduci dal pareggio interno con la Roma e in classifica occupano la prima posizione con 38 punti, due in più della Juventus. La squadra di Conte si giocherà il tutto per tutto contro i catalani: per qualificarsi agli ottavi di finale i padroni di casa dovranno vincere non curandosi del risultato di Borussia Dortmund-Slavia Praga. Dall’altra parte c’è la squadra di Valverde che, in Liga, viene dalla vittoria casalinga contro il Mallorca e in classifica occupano il primo posto insieme al Real Madrid. La squadra catalana è già certa del primo posto del Gruppo F.

La cronaca minuto per minuto

Martedì 10 dicembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – Conte dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da Godin, Skriniar e De Vrij. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Borja Valero e Vecino mezze ali mentre sulle corsie esterne Biraghi e Lazaro con quest’ultimo favorito su Candreva. In attacco il solito tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Lukaku.

QUI BARCELLONA – Rebus formazione per Valverde visto che la sua squadra è già certa del primo posto. I catalani potrebbero scendere in campo col classico 4-3-3 con Neto in porta, pacchetto difensivo composto da Sergi Roberto e Firpo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Umtiti e Piquè. A centrocampo De Jong in cabina di regia con Alena e Vidal mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Griezmann, Suarez e Perez.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inter – Barcellona, valevole per la sesta e ultima giornata del Gruppo F della Champions League 2019/2020, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in esclusiva su Canale 5.

Le probabili formazioni di Inter – Barcellona

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Skriniar, De Vrij, Lazaro, Borja Valero, Brozovic, Vecino, Biraghi, Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Sergio Roberto, Umtiti, Piquè, Firpo, Vidal, De Jong, Alena, Perez, Suarez, Griezmann. Allenatore: Valverde

STADIO: San Siro