Inter – Barcellona, le formazioni ufficiali

MILANO – Riflettori puntati sulla Champions League questa sera, 10 dicembre, allo Stadio San Siro. Si affrontano Inter e Barcellona in una gara decisiva per la squadra nerazzurra per il passaggio agli ottavi di finale. La squadra di Conte infatti è chiamata a vincere per poter aggiudicarsi aritmeticamente il passaggio del turno. intorno alle ore 20 conosceremo le formazioni ufficiali che si daranno battaglia sotto la direzione dell’arbitro olandese Björn Kuipers. Tre le previsioni più certe sono quelle del recupero di Candreva dopo essere uscito dal match contro la Roma un pò acciaccato. I ballottaggi dovrebbero arrivare dalle fasce con D’Ambrosio possibile titolare da una parte e Biraghi con Lazaro a contendersi una maglia. In cabina di regia verso la conferma Borja Valero.

Sguardo ai precedenti con 5 vittorie per il Barcellona, 3 pareggi è solo una vittoria per i nerazzurri ben 12 gol realizzati dal blaugrana contro cinque dei nerazzurri. Ricordiamo che il match si potrà seguire in diretta con la nostra webcronaca a partire dall’ingresso in campo delle due squadre.

Il tecnico Antonio Conte ha sottolineato come la partita di questa sera sia fondamentale per il cammino, la squadra ha giocato diverse partite dove è migliorata strada facendo. Riguardando il match del Camp Nou la prestazione è stata buona e il loro successo è stato frutto di colpi di classe: “Abbiamo alcuni infortunati, quindi dovrò fare dei cambi rispetto alla gara contro di loro a Barcellona. Sicuramente prepareremo la sfida per esaltare le nostre qualità e per ridurre i pericoli corsi. Saremmo stolti a credere che non soffriremo il loro possesso palla, ma dovremo essere bravi dietro, concentrati e poi bravi nel fare le cose in campo che potranno creargli problemi”.



Dall’altra parte c’è Ernesto Valverde che alla vigilia ha messo in chiaro che la squadra nonostante sia già qualificata voglia scendere in campo per vincere: “gli avversari hanno reso la vita della nostra squadra difficile speriamo di poter fare lo stesso questa sera contro di loro”. Quindi parlando dell’assenza di Messi: “Sappiamo tutti cosa Leo rappresenta e cosa sa fare, ma tante volte abbiamo giocato senza di lui. La scorsa stagione non è sceso in campo in nessuna delle due sfide contro l’Inter, e indipendentemente dalla sua assenza il livello della nostra squadra sarà alto”.

Le formazioni ufficiali di Inter – Barcellona

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio, Borja Valero, Brozovic, Vecino, Biraghi, Lautaro Martinez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Ranocchia, Candreva, Bastoni, Lazaro, Politano, Esposito. Allenatore: Conte [ufficiali dalle ore 20]

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Wague, Umtiti, Todibo, Firpo, Vidal, Rakitic, Alena, Perez, Griezmann, Ansu Fati. A disposizione: Ter Stegen, Busquets, Todibo, Alena, Riqui Puig, Suarez. Allenatore: Valverde [ufficiali dalle ore 20]