Youth League, Inter – Barcellona 2-0: risultato e tabellino

I nerazzurri con questo successo casalingo conquistano gli ottavi di finale. Decisivi i gol di Oristanio nel primo tempo e Kinkoue allo scadere

SESTO SAN GIOVANNI – Successo per 2-0 della squadra dell’Inter Primavera questo pomeriggio contro il Barcellona, un risulatto che consente di centrare l’obiettivo degli ottavi di finale della competizione. Il match si è disputata allo stadio Breda di Sesto San Giovanni e come per la partita di andata protagonista è stato Gaetano Oristanio bravo a sbloccare il risultato quarantaduesimo con una rete da vero rapace di area di rigore su conclusione di testa di Fonseca respinta dal portiere. Un minuto prima Fonseca aveva fallito la palla del vantaggio superando il portiere e calciando a lato dopo aver toccato il palo a porta vuota. Nella ripresa subito un pericolo per i nerazzurri con De La Fuente ma suo traversone non trova compagni pronti a colpire in area di rigore quindi al dodicesimo da registrare il palo di Mortimer dopo un tocco decisivo di Stankovic. Al minuto 23 viene annullata una rete al Barcellona per posizione di fuorigioco di Melina. A due minuti dalla fine Vergani si mangia il 2-0 sul lancio di Persyn: dopo aver percorso la propria metà campo arriva tu per tu con il portiere ma gli calcia addosso. Chiude però i conti in pieno recupero Kinkoue che su cross di Agoume libero da due passi conclude in rete.

Tabellino di Inter – Barcellona

Inter: Stankovic; Kinkoue, Ntube, Pirola; Persyn, Gianelli (64′ Burgio), Agoume, Schirò, Colombini; Oristanio (64′ Vergani), Fonseca (81′ Gnonto). A disposizione: Tononi, Vergani, Vaghi, Burgio, Squizzato, Cortinovis. Allenatore: Madonna.

Barcellona: Vila Rovira; Altimira, Gomes Silva, Muken, Medina (77′ Sola); Moriba, Sanz (77′ Puig), Gonzalez (56′ Jesus); Jardi, Fernandez Castellano (56′ Mortimer), De La Fuente. A disposizione: Tenas, Martinez Marsà, Rico Pico. Allenatore: Artiga.

Arbitro: Jorij (Albania).

Reti: 42′ Oristanio (I), 90’+1 Kinkoue (I).

Ammoniti: Altimira (B), Burgio (I), Sola (B).