Squalificati in Serie A dopo la 15° giornata: ecco quali

Squalificati per due giornate effettive di gara Maksimovic e Pandev. Fermi per un turno altri otto giocatori. Ammenda all’Atalanta

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 10 dicembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

SOCIETÁ

Ammenda di 10mila euro all’ATALANTA per il comportamento tenuto negli spogliatoio dal Presidente Percassi ) e di altri 3mila per alcuni bicchieri lanciati in campo dai tifosi bergamaschi.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVA DI GARA

MAKSIMOVIC Nikola, “per comportamento non regolamentare in campo; per avere, al 33′ del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, quale calciatore in panchina, gridato da vicino ad un assistente frasi ingiuriose”

PANDEV Goran (Genoa): “Doppia ammonizione per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, inoltre, al 32′ del secondo tempo, all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un’espressione gravemente irrispettosa”.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PJANIC (Juvebtus)

ROG (Cagliari)

PETRICCIONE (Lecce)

MANCINI (Roma)

LUCIONI (Lecce)

KURTIC (Spal)

CISTANA (Brescia)

AGUDELO (Genoa),

CUADRADO (Juventus)

DAWIDOWICZ (Verona)