Champions League, Salisburgo-Liverpool: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Salisburgo-Liverpool: incontro valevole per la sesta e ultima giornata del Gruppo E di Champions League, calcio d’inizio alle ore 18.55

SALISBURGO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Salisburgo e Liverpool nel match valido per la sesta e ultima giornata del Gruppo E di Champions League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Salisburgo con il tandem offensivo composto da Hwang e Haland mentre il Liverpool risponde col 4-3-3 con Salah, Firmino e Manè a formare il tridente d’attacco.

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Onguene, Wober, Ulmer, Szoboszlai, Junuzovic, Mwepu, Minamino, Hwang, Haland. Allenatore: Marsch

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnol, Lovren, Van Djik, Robertson, Wjinaldum, Henderson, Keita, Salah, Firmino, Manè. Allenatore: Klopp