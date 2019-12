Diretta Salisburgo – Liverpool: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Salisburgo – Liverpool del 10 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sesta giornata di Champions League, calcio d’inizio alle 18.55

SALISBURGO – Domani sera 10 dicembre, si giocherà Salisburgo – Liverpool, incontro valevole per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League; calcio di inizio previsto per le ore 18,55. I padroni di casa, primi nella Bundesliga austriaca, hanno 7 punti nel Girone E di Champions League e sono terzi in classifica e cercheranno i tre punti per il passaggio agli ottavi. Tre lunghezze in più per gli inglesi, primi in Premier League; cercheranno una vittoria per ottenere il pass per gli ottavi. Nella gara d’andata gli austriaci hanno bloccato 1-1 gli inglesi.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

RB SALZBURG:



LIVERPOOL FC:



Reti:

Le probabili formazioni di Salisburgo – Liverpool

Gli austriaci dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2 con Carlos in porta e difesa composta da Ramalho e Pongracic centrali e sulle fasce Kristensen e Ulmer. A centrocampo agiranno nel mezzo Camara e Junuzovic mentre sulle fasce agiranno Minamino e Okugawa. La coppia d’attacco sarà Haaland e Hwang. Per gli inglesi modulo 4-3-3 con Allison tra i pali e difesa formata da Lovren e Van Dijk centrali mentre Alexander-Arnold e Robertson sugli esterni. A centrocampo Henderson in cabina di regia con Milner e Wijnaldum mezze ali. Il tridente d’attacco sarà composto da Mané e Salah sugli esterni e centralmente ci sarà Firmino.

SALISBURGO (4-4-2): Carlos; Kristensen, Ramalho, Pongracic, Ulmer; Minamino, Camara, Junuzovic, Okugawa; Haaland, Hwang.

LIVERPOOL (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Mané, Firmino, Salah.

Dove seguire Salisburgo – Liverpool

Il match Salisburgo – Liverpool sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport.