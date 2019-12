Napoli-Genk 4-0, il tabellino: tripletta di Milik, Napoli agli ottavi

Il tabellino di Napoli-Genk 4-0 il risultato finale: tripletta di Milik e gol di Mertens per il netto successo dei partenopei che volano agli ottavi.

NAPOLI – Nel match valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo E di Champions League il Napoli schianta 4-0 il Genk staccando il pass per gli ottavi di finale. Succede quasi tutto nella prima frazione con Mililk che al rientro, realizza una tripletta mentre, nella ripresa, c’è spazio anche per la rete di Dries Mertens. Con questa vittoria, dunque, la squadra di Ancelotti supera il girone da seconda in classifica visto il successo del Liverpool in casa del Salisburgo.

Napoli-Genk 4-0: il tabellino del match

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon (79′ Lozano), Allan, Fabian, Zielinski (72′ Gaetano); Mertens, Milik (78′ Llorente). A disposizione: Ospina, Luperto, Elmas, Gaetano, Lozano, Llorente, Insigne. Allenatore: Ancelotti

GENK (4-3-3): Vandervoordt; Mahele, Dewaest, Lucumì, De Norre (82′ Borges); Ito (72′ Hagi), Berge, Hrosovsky; Paintsil, Onuachu, Samatta (63′ Bongonda). A disposizione: Coucke, Borges, Wouters, Hagi, Ndongala, Odey, Bongonda. Allenatore: Wolf

RETI: 3′ Milik (N), 26′ Milik (N), 38′ Rig. Milik (N), 75′ Rig. Mertens (N)

AMMONIZIONI: Vandervoordt, De Norre, Paintisl (G), Mario Rui, Koulibaly (N)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 1′ nel secondo tempo

STADIO: San Paolo