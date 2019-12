I suggerimenti sono dedicati integralmente alla sesta giornata della fase a gironi della Europa League: in campo anche Roma e Lazio

Giovedì 12 dicembre si gioca la sesta giornata della fase a gironi della Europa League, I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Glasgow Rangers – Young Boys over 2,5 (ore 21)

Gli scozzesi, secondi in Scottish Premiership, con 8 punti sono in testa al girone. Gli svizzeri, primi in classifica nel campionato nazionale, sono terzi nel girone con 7 punti a pari merito con il Porto. Entrambe cercheranno una vittoria aspettando il risultato dell’altra partita Porto – Feyenoord.

Manchester United- AZ 1 (ore 21)

Sfida decisiva per la posizione in classifica. Gli inglesi, quinti in Premier League, con 10 punti sono in testa al girone. Gli olandesi, secondi in classifica nel campionato nazionale, sono secondi nel girone con 9 punti. Entrambe sono sicure del passaggio ma una vittoria degli olandesi li porterebbe in testa.

Porto – Feyenoord over 2,5 (ore 21)

Sfida decisiva per entrambe le squadre. I portoghesi, secondi in Primeira Liga, con 7 punti sono secondi a pari merito con il Young Boys. Gli olandesi, ottavi in classifica nel campionato nazionale, sono ultimi nel girone con 5 punti. Girone ancora tutto aperto dove una vittoria da parte dell’una o dell’altra squadra dovrà aspettare il risultato dell’altra partita.

Roma – Wolfsberger (ore 21)

I giallorosi, in campionato, vengono dal pareggio esterno contro l’Inter e in classifica ono quarto con 29 punti; per accedere ai sedicesimi di finale devono vincere. Gli austriaci sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Lask e in classifica sono terzi a quota 30; in Coppa sono già tagliati fuori dai giochi.

Rennes – Lazio 2 (ore 18,55)

La squadra francese, in campionato, viene da un successo casalingo contro l’Angers e in classifica è quarta con 27 punti. I biancocelesti sono reduci da sette successi consecutivi: nell’ultimo turno di campionato hanno battuto la Juventus e ora sono terzi a quota 33. Qualificazione ai sedicesimi, però, quasi impossibile per la squadra di Inzaghi che deve vincere in terra francese sperando che il Celtic, già qualificato, faccia altrettanto col Cluj.

Monchengladbach – Basaksehir 1 (ore 21)

Gara decisiva per il passaggio del turno. I tedeschi, primi in Bundesliga, con otto punti sono in testa al girone a pari merito con la Roma, a un passo dalla qualificazione ai sedicesimi di finale. I turchi, in testa al campionato nazionale, serve invece una impresa per accedere al turno successivo, visto che la sconfitta subita dalla squadra di Fonseca ha finito per compromettere il loro cammino.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 12 dicembre 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 145 euro