Bayern Monaco – Benfica: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bayern Monaco – Benfica del 2 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 4° giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022

MONACO DI BAVIERA – Martedì 2 novembre, alle ore 21, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, andrà in scena Bayern Monaco – Benfica, incontro valevole per la quarta giornata del Gruppo E della Champions League 2021/2022. La gara di andata, lo scorso 20 ottobre, in terra portoghese, si é chiusa sul risultato di 0-4. Questa volta troveremo di fronte la capolista del raggruppamento a punteggio pieno e la squadra portoghese che, a quota 4 punti, tallonata dal Barcellona, distaccato di una sola lunghezza. In Bundesliga il Bayern Monaco é in testa alla classifica, a +1 dal Dortmund, con 25 punti dopo 10 partite e viene dalla vittoria esterna per 2-5 contro l’Union Berlino. Il Benfica, invece, é terzo nel massimo campionato a quota 25 punti, alle spalle del tandem di testa formato da Porto e Sporting, ed é reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro il Benfica. A dirigere il match sarà dal polacco Szymon Marciniak, coadiuvato da Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz; quarto uomo Tomasz Musiał. Al VAR Tomasz Kwiatkowski e all’AVAR Bartosz Frankowski: tutti polacchi.

La cronaca e tabellino in diretta

[AGGIORNA LA DIRETTA]

BAYERN MONACO:. A disposizione:. Allenatore: Julian Nagelsmann.



SL BENFICA:. A disposizione:. Allenatore: Jorge Jesus.



Reti: al ' pt . Julian Nagelsmann.Jorge Jesus.al ' pt .

La presentazione del match

QUI BAYERN MONACO – Nagelsmann potrebbe proporre il modulo 4-2-3-1. Neuer in porta, davanti a lui Pavard, Upamecano, Hernandez e Davies. A centrocampo Kimmich e Goretzka. Sulla trequarti Gnabry, Sabitzer e Sane a sostegno di Lewandowski.

QUI BENFICA – Jorge Jesus dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-3. Fra i pali Vlachodimos, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Verissimo, Otamendi e Vertonghen. A centrocampo Almeida, Joao Mario, Weigl e Grimaldo. In avanti Pizzi e Silva a supporto di Seferovic.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco – Benfica

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Sabitzer, Sane; Lewandowski. Allenatore: Nagelsmann

BENFICA (3-4-3): Vlachodimos; Verissimo, Otamendi, Vertonghen; Almeida, Joao Mario, Weigl, Grimaldo; Pizzi, Seferovic, Silva. Allenatore: Jorge Jesus

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Bayern Monaco – Benfica, valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT (canale 254 satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.