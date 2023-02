Beach Volley, Campionato Italiano per società: i risultati della 17° giornata

Domenica 26 febbraio si è conclusa la 17esima giornata del Campionato Italiano per Società 2022/23 di beach volley. Il weekend è partito lo scorso sabato 25 febbraio con i tornei organizzati dalla Beach Volley League a Reggio Emilia. Domenica 26 invece si è giocato a Milano, Roma, Bellinzago Novarese, Pero, Rivoli, Reggio Emilia e Torino. Andiamo a vedere di seguito tutti i vincitori della 17esima giornata.

RISULTATI DELLA 17° GIORNATA

25 FEBBRAIO

Reggio Emilia – (Beach Volley League)

Gold Femminile: 1° CremonArena (Scalvini/Pedretti); 2° CremonArena (Santoro/Apostoli); 3° CremonArena (Nicolini/Antonioli)

Gold Maschile: 1° Beach Volley League (Zoino/Pera); 2° CremonArena (Alfieri/Bernardi); 3° Powerbeach (Spadoni/Fussi)

Bronze Femminile: 1° Circolo Inzani (Menabeni/Fertonani); 2° Beach Volley League (Bedogni/Buonfino); 3° Circolo Inzani (Secchini/Carra)

Bronze Maschile: 1° La Casa del Beach (Bina/Contesini); 2° CremonArena (Lodigiani/Pace); 3° CremonArena (Reboani D./Reboani M.)

26 FEBBRAIO

Milano – (Quanta Club)

Silver Femminile: 1° Beach Life and Volley Soul (Milani/Ferro); 2° I Follow Beach Volley (Biella/Ceriani); 3° I Follow Beach Volley (Vailati/Montalbano)

Silver Maschile: 1° I Follow Beach Volley (Andreello/Pellegrino); 2° I Follow Beach Volley (Lunghi/Bettinaldi); 3° I Follow Beach Volley (Isenburg/Travaglia)

Roma – (Paradise Beach City)

Gold Femminile: 1° Sicania Volley Cerenova (Gianandrea/Ceracchi); 2° AIR Beach Volley School (Rocci/Gless); 3° Beach Volley Cagliari (Micheli/Oppia)

Gold Maschile: 1° Paradise Beach City (D’Amico/Iacoponi); 2° Paradise Beach City (Cavino/Politi); 3° Paradise Beach City (Sasso/Pellettier)

Bronze Femminile: 1° Paradise Beach City (Purilli/Farini); 2° Paradise Beach City (Olivieri/Almiento); 3° Bamboo Beach Volley (Corizza/Livieri)

Bronze Maschile: 1° Paradise Beach City (Mastroianni/Schiumarini); 2° Paradise Beach City (Carbini/Franco); 3° Bamboo Beach Volley (Calzetta/Federico)

Bellinzago Novarese (NO) – (Beach Volley Novara)

Gold Femminile: 1° Quanta Club (D’Orologio/Lorandi); 2° CUS Torino (Panetta/Roscigno); 3° I Follow Beach Volley (Beretta/Marini)

Gold Maschile: 1° Polisportiva Lombardia 1 (Baini/Cacioppi); 2° CUS Torino (Sansanelli/Passos Da Silva); 3° I Follow Beach Volley (Pizzolon/Gelasio)

Pero (MI) – (Atletico Beach Volley)

Gold Femminile: 1° Beach Volley Bergamo (Garavaglia/Maestroni); 2° I Follow Beach Volley (Oldrini/Pirolic); 3° Atletico Beach Volley (Colombi/Ruffini)

Gold Maschile: 1° I Follow Beach Volley (Storari/Zaza); 2° I Follow Beach Volley (Acquistapace/Romani); 3° CremonArena (Corradini/Iachibella)

Rivoli (TO) – (Sporting Beach 4Ever)

Silver Femminile: 1° In Beach Club (Bonansea/Parola); 2° Atleticone (Bovero/Viola); 3° In Beach Club (Filippi/Picco)

Silver Maschile: 1° Palabeach Village (Robustelli/Ghio); 2° Beach Volley Training (Mana/Peirano); 3° Atleticone (Bussi/Albano)

Reggio Emilia – (Beach Volley League)

Silver Maschile: 1° CremonArena (Bernardi/Depoli); 2° Beach Volley League (Lechiara/Barbieri); 3° Beach Volley League (Faggiano/Morandi)

Torino – (CUS Torino)

Bronze Femminile: 1° Beach Volley Training (Fiorin/Lucania); 2° I Follow Beach Volley (Roncoroni/Vandone); 3° Beach Volley Training (Depetris/Maggi)

Bronze Maschile: 1° Atleticone (Perino/Ceccon); 2° CUS Torino (Pullara/Ferrero); 3° I Follow Beach Volley (Grandi/Peverelli)