Beach Volleyball World Championship Roma 2022: le coppie

I Campionati del Mondo di Roma si svolgeranno dal 10 al 19 giugno al Foro Italico. Il 31 maggio sarà effettuato il sorteggio

ROMA – Sono state ufficializzate le liste d’ingresso per il Beach Volleyball World Championship Roma 2022 in programma al Parco del Foro Italico dal 10 al 19 giugno. Il 31 maggio alle ore 16 verrà effettuato il sorteggio per la fase a gironi. 48 squadre per genere saranno divise in 12 pool che si svolgeranno con la formula del round robin. Le prime due coppie di ogni girone e le migliori quattro coppie terze classificate, passeranno ai direttamente ai sedicesimi di finale. Le restanti otto squadre classificate al terzo posto, disputeranno i lucky loser match, al termine dei quali le 4 coppie vincitrici completeranno il tabellone dei sedicesimi. Nel tabellone maschile tra gli azzurri troviamo nel main draw Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, Daniele Lupo e Alex Ranghieri, Enrico Rossi e Adrian Carambula. Mentre usufruiranno di wild card Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso e Davide Benzi con Carlo Bonifazi. In quello femminile partiranno dal tabellone principale la coppia Marta Menegatti e Valentina Gottardi e quella Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Alla wild card, anche le sorelle Viktoria e Reka Orsi Toth e le giovani Valentina Calì e Margherita Tega. Tra le riserve, le campionesse d’Italia 2021 Giulia Toti e Jessica Allegretti.

COPPIE MASCHILI – BEACH VOLLEYBALL WORLD CHAMPIONSHIP ROMA 2022

Capogrosso N./Capogrosso T. Argentina Azaad/Bueno Argentina Aveiro/Amieva Argentina Nicolaidis/Carracher Australia Takken/Hodges Australia Takken/Guehrer Australia McHugh/Burnett Australia Guehrer/Schubert Australia Hodges/Schubert Australia Ermacora/Pristauz Austria Hörl/Horst Austria Huber, A./Dressler Austria Seidl, R./Waller Austria Dziadkou/Piatrushka Bielorussia Alison/Guto Brasile Renato/Vitor Felipe Brasile Bruno Schmidt/Saymon Brasile Álvaro Filho/Evandro Brasile Andre/George Brasile Saxton/O’Gorman Canada Schachter/Dearing Canada MacNeil/Russell Canada Grimalt M./Grimalt E. Cile Acevedo/Iglesias Cile Aravena/Droguett Cile Li Zhuoxin/T. Xue Cina Salamu A./J.Q. Liu Cina J. J. Liu/Ch. A. Tao Cina Wu Jiaxin/HA Likejiang Cina Wang Y. W./Ch. W. Zhou Cina Ch. A. Tao/Bao J. Cina Noriega/Camilo Colombia Murray/Rivas Colombia D. Dyner/Valenciano Costa Rica Diaz/Alayo Cuba Ayon/Carrasco Cuba Brinck/Abell Danimarca Jaramillo/Leon Ecuador Marcos/Jurado Ecuador Atef/Fayed Egitto Azab Jr/Y.Abbas Egitto Bello, Ja./Bello, Jo. England Batrane/Bialokoz England Nõlvak/Tiisaar Estonia Nurminen/Siren Finlandia Krou/Gauthier-Rat Francia Aye, C./Aye, Q. Francia Bassereau Rémi/Lyneel Francia Jarju/Koita Gambia Jawo/Jarra Gambia Ehlers/Wickler Germania Winter/Henning Germania Sowa/Pfretzschner, L. Germania Pfretzschner, S./Huster Germania Akan/Essilfie Ghana Gottsu/Dylan Giappone Hasegawa/Kurasaka Giappone Ntallas/Antiol Kola Grecia Tzioumakas/Chatzinikolaou Grecia Kanellos/Mandilaris A. Grecia Ioannidis/Papadimitriou Grecia Salemi B. /A.Vakili Iran A. Mirzaali/A.Aghajani Iran Lupo/Ranghieri Italia Windisch/Dal Corso Italia Nicolai/Cottafava Italia Benzi/Bonifazi Italia Carambula/Rossi Italia Bogatu/Yakovlev Kazakistan Bedritis/Rinkevics Lettonia Tocs/Fokerots Lettonia Puskundzis/Stankevics Lettonia Samoilovs/Smedins Lettonia Teteris/Bulgacs Lettonia Knasas/Stankevicius Lithuania Abicha/El Azhari Marocco Virgen/Sarabia Messico Ainadino Martinho/Monjane Mozambique Fuller/O’Dea, S. New Zealand Cascante/Lopez Nicaragua Mora/Lopez Nicaragua Berntsen/Mol, H. Norvegia Mol, A./Sørum, C. Norvegia Varenhorst/van de Velde Olanda Luini/Penninga Olanda Brouwer/Meeuwsen Olanda de Groot/Boermans Olanda Immers/Van Werkhoven Olanda Riveros/Giuliano Paraguay Gonzalo/Roger Paraguay Janiak/Brozyniak Polonia Bryl/Losiak Polonia Kantor/Rudol Polonia Rodriguez/Ribas Porto Rico Cherif/Ahmed Qatar Perusic/Schweiner Repubblica Ceca Dumek/Sedlak Repubblica Ceca Martinez/De Jesus Repubblica Dominicana Kavalo/Ntagengwa Ruanda Krasilnikov/Semenov Russia Myskiv/Markov Russia Leshukov/Stoyanovskiy Russia Myskiv/Kislytsyn Russia Klasnic/Kolaric Serbia Huerta, A./Reñé Spagna Herrera/Gavira Spagna Åhman/Hellvig Svezia Heidrich/Dillier Svizzera Zürcher/Jordan Svizzera Métral/Haussener Svizzera Krattiger/Breer Svizzera T.Pithak/T.PORAVID Thailandia J. Surin/N. Banlue Thailandia Mermer/Urlu Turchia Denysenko/Iemelianchyk Ucraina Popov/Reznik Ucraina Hannibal/Cairus Uruguay Llambías/Bailon Uruguay T. Sander/Crabb USA Schalk/Brunner USA Field/Budinger USA Crabb Tr./Bourne USA

COPPIE FEMMINILI – BEACH VOLLEYBALL WORLD CHAMPIONSHIP ROMA 2022