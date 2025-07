Europei femminili, Belgio-Italia: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Belgio-Italia di Giovedì 3 luglio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita valida per gli Europei femminili

SION – Oggi, giovedì 3 luglio, alle ore 18:00, allo Stade de Tourbillon di Sion (Svizzera), la Nazionale italiana femminile affronta il Belgio nella gara d’esordio del Girone B degli Europei 2025. Una sfida già decisiva per il cammino verso i quarti, in un gruppo che comprende anche Spagna e Portogallo. Dopo l’amara eliminazione subita proprio contro il Belgio nell’edizione 2022, l’Italia di Andrea Soncin torna in campo con l’obiettivo di voltare pagina.

Le Azzurre arrivano all’esordio europeo forti di una striscia positiva e di una difesa solida: 11 clean sheet nelle ultime 23 partite, a conferma della crescita del gruppo. Di fronte ci sarà un Belgio temibile, guidato dalla CT islandese Elísabet Gunnarsdóttir, che ha vinto gli ultimi tre confronti diretti e si affida all’esperienza e al talento della sua stella offensiva, Tessa Wullaert.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BELGIO-ITALIA]

Presentazione del match

COME ARRIVA IL BELGIO – Gunnarsdottir dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Lichtfus in porta e con una difesa a tre formata da Deloose, Tysiak e Cayman. In mezzo al campo Vanhaevermaet e De Caigny mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Jansssens e De Caigny. Unica punta Wullaerl, supportata da Teulings e Eurlings.

COME ARRIVA L’ITALIA – A causa di un infortunio Chiara Beccari non farà parte della rosa di calciatrici che prenderanno parte al torneo continentale. L’attaccante della Juventus ha subito una distrazione muscolare alla coscia sinistra in allenamento e verrà sostituita dall’altra bianconera Valentina Bergamaschi, che insieme a Aurora Galli, Astrid Gilardi e Martina Rosucci – pur non facendo parte delle 23 convocate – si trovava già in raduno insieme al resto del gruppo. Soncin dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3 con Giuliani tra i pali e con un reparto difensivo formato da Di Guglielmo, Salvai, Linari e Oliviero. A centrocampo Caruso, Giugliano e Severini. Tridente offensivo composto da Cantore, Piemonte e Bonansea.

Probabili formazioni di Belgio D-Italia D

BELGIO (3-4-2-1) Lichtfus; Deloose, Tysiak, Cayman; Janssens, Vanhaevermaet, De Caigny, Philtjens; Teulings, Eurlings; Wullaert CT: Gunnarsdottir

ITALIA (4-3-3) Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari, Oliviero; Caruso, Giugliano, Severini; Cantore, Piemonte, Bonansea CT: Soncin.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai Due e in streaming su RaiPlay.