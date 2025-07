Colpi ufficiali, trattative calde e movimenti di Juventus, Milan, Napoli, Roma, Bologna e molte altre squadre di Serie A

MILANO – Il calciomercato del 3 luglio 2025 ha regalato una giornata densa di movimenti, colpi ufficiali e trattative calde che stanno ridisegnando gli equilibri del calcio italiano ed europeo. Le big della Serie A si stanno muovendo con decisione, mentre alcune squadre di media classifica sorprendono con operazioni ambiziose e strategiche.

Protagonista assoluta è la Juventus, che ha finalmente chiuso per Jonathan David. L’attaccante canadese, inseguito da tempo, arriverà dal Lille e sosterrà le visite mediche entro la giornata successiva. È un investimento importante che testimonia la volontà della Vecchia Signora di rinnovare il reparto offensivo. Oltre a lui, la Juve non molla la pista Kolo Muani, per il quale si sta trattando un prestito con opzione di riscatto con il Paris Saint-Germain.

In fermento anche il Milan, pronto ad accogliere Samuele Ricci, reduce da una buona stagione al Torino. Il centrocampista ha svolto le visite mediche e si attende la firma che lo renderà rossonero. Si continua a monitorare anche il profilo di Ardon Jashari del Club Brugge, mentre sul fronte uscite il pressing del Nottingham Forest su Yunus Musah si fa sempre più insistente.

Il Napoli, dal canto suo, lavora a una vera rivoluzione. Sono praticamente fatti gli arrivi di Beukema, Ndoye, e soprattutto Noa Lang, il cui trasferimento è stato definito sulla base di 25 milioni di euro più bonus. L’altra novità è Lorenzo Lucca, attaccante italiano di ritorno dopo esperienze all’estero: potrebbe rappresentare una valida alternativa in un attacco che cerca più fisicità.

In casa Roma, la notizia principale è la partenza di Tammy Abraham direzione Turchia. L’inglese giocherà nel Besiktas, in prestito oneroso con obbligo di riscatto: una scelta dettata dalla necessità di sfoltire il monte ingaggi e aprire spazio a nuovi innesti, tra cui resta nel mirino Wesley del Flamengo.

Il Bologna è vicino a chiudere per Ciro Immobile, che nei prossimi giorni dovrebbe sostenere le visite mediche prima della firma. Parallelamente, proseguono i colloqui con Federico Bernardeschi, ma al momento resta da trovare un accordo sulla durata del contratto, vero nodo della trattativa.

Attivissimo anche il Como, che dopo aver chiuso per Jayden Addai dall’AZ Alkmaar e Jesus Rodriguez dal Betis, guarda con interesse a Malick Thiaw e Álvaro Morata. L’ambizione della squadra lombarda non passa inosservata, e l’obiettivo dichiarato è un piazzamento europeo.

Nel frattempo, la Lazio resta ancora prudente sul mercato. Bloccata da alcune cessioni non ancora finalizzate, si concentra sugli svincolati: si valutano i profili di Giacomo Bonaventura e Junior Firpo, nella speranza di rinforzare senza compromettere l’equilibrio economico.

Anche Atalanta, Torino, Udinese, Parma e Lecce stanno lavorando sotto traccia. Gli orobici hanno ufficializzato l’arrivo di Kamaldeen Sulemana, esterno offensivo ex Southampton, mentre il Torino si è assicurato Faustino Anjorin dall’Empoli. L’Udinese pensa a Idzes del Venezia per sostituire Bijol, mentre il Parma è vicino a Mattia Liberali del Milan nell’ambito dell’affare Giovanni Leoni.

Infine, tiene banco il futuro di Nicolò Zaniolo, che potrebbe ripartire dall’Olanda: il PSV lo considera l’erede ideale di Noa Lang.