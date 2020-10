Benevento – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Benevento – Bologna del 4 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata di Serie A

BENEVENTO – Domenica 4 ottobre alle ore 15:00 avrà luogo Benevento – Bologna, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Filippo Inzaghi che, dopo l’esaltante rimonta di Genova contro la Sampdoria, è chiamata a riscattare l’ultima gara che si è conclusa con la pesante sconfitta casalinga contro l’Inter con il risultato di 2-5. Dall’altra parte ci sono i felsinei che sono reduci dal largo successo fra le mura di casa contro il Parma per 4-1.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 4 ottobre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 al cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI BENEVENTO – I giallorossi dovrebbero scendere in campo col classico 4-3-2-1 con Montipò tra i pali, pacchetto difensivo formato da Caldirola e Glik in mezzo con Foulon e Letizia sulle corsie laterali. A centrocampo Schiattarella con Ionita e Dabo mezze ali mentre davanti spazio ad Insigne e Caprari a supporto di Di Carmine.

QUI BOLOGNA – Mihajlovic, invece, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con il modulo 4-2-3-1 con Skorupski in porta. La linea difensiva a quattro sarà composta da De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Dijks. A centrocampo, poi, troveranno spazio Schouten e Poli in cabina di regia. In attacco il trio costituito da Orsolini, Soriano e Barrow agirà alle spalle di Palacio, unico terminale offensivo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Benevento – Bologna, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport. La sfida potrà anche essere vista, come sempre, in streaming grazie al servizio Sky Go: gli abbonati a Sky potranno vedere la partita su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Un’alternativa, inoltre, è costituita da Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre infatti la visione di diversi eventi sportivi in streaming, fra cui anche le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti dedicati.

Le probabili formazioni di Benevento – Bologna

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

STADIO: Ciro Vigorito