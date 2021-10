Benevento – Brescia: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Benevento – Brescia del 1 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’undicesima giornata di Serie B

BENEVENTO – Lunedì 1 novembre, alle ore 12.30, alo stadio “Vigorito”, andrà in scena Benevento – Brescia, gara di apertura dell’undicesima giornata di Serie B. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 0-2 contro il Crotone e sono secondi in classifica,a pari merito con la Reggina e a -2 dalla capolista Pisa, con 21 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta. Gli ospiti sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Lecce e sono quarti, a quota 18 punti, con un percorso di 4 partite vinte, 2 pareggiate e 3 perse. A dirigere il match sarà Giacomelli, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Laudato, quarto uomo Vergaro. Al Var Ghersini, al’Avar Muto

La cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI BENEVENTO – I sanniti di Caserta potrebbero invece adottare un modulo 4-3-3 standard, con Letizia, Vogliacco, Barba e Foulon a comporre il blocco difensivo. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Ionita, Calo ed Acampora, alle spalle del tridente offensivo Insigne-Sau-Brignola.

QUI BRESCIA – La formazione dell’ex azzurro Filippo Inzaghi potrebbe adottare un modulo 4-3-3, schierando dal 1′ Mateju, Cistana, Mangraviti e Pajac come blocco difensivo. A centrocampo troviamo Bertagnoli, Van de Looi e Jagiello, alle spalle del tridente d’attacco formato da Leris, Bajic e Tramoni.

Le probabili formazioni di Benevento – Brescia

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Ionita, Calo, Acampora; Insigne, Sau, Brignola. Allenatore: Fabio Caserta

BRESCIA (4-3-3): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bertagnoli, Van de Looi, Jagiello; Leris, Bajic, Tramoni. Allenatore: Filippo Inzaghi

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Benevento . Brescia verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Atalanta – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. La gara sarà prodotta in 4k su Sky. “Prosegue la modernizzazione e la valorizzazione del prodotto Serie BKT che da alcuni anni stiamo cercando di rendere sempre più internazionale, attraente e al passo con le esigenze dei tifosi – dice il presidente della Lega Serie B Mauro Balata -. Non sarà l’unica partita trasmessa con la massima definizione, altre se ne aggiungeranno nei prossimi mesi per far apprezzare sempre più Il campionato degli italiani, che per incertezza e qualità dei protagonisti è sempre più seguito in tutto il mondo”.