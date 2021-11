I suggerimenti del giorno 2 novembre sono dedicati integralmente alla quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022

Martedì 2 novembre si gioca la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022. In campo anche Atalanta e Juventus, impegnate, rispettivamente, contro Manchester United e Zenit San Pietroburgo. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. La vincita complessiva per una puntata da 10 euro si aggira sui 214 euro, ovviamente è variabile a seconda di quali quote di vanno a prendere in considerazione. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i consigli di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Malmoe – Chelsea 2 (ore 18.45)

Match valido per il Gruppo H. Di fronte la Cenerentola del raggruppamento, a quota zero con nessun gol segnato e ben undici subiti, che può sperare di ottenere in extremis un terzo posto che potrebbe declassarla in Europa League, e i Blues, candidati al passaggio del turno, e obbligati a vincere, con i loro 6 punti, a tre lunghezze dalla capolista Juventus, frutto di due vittorie e una sconfitta con 5 reti realizzate e soltanto una incassata. Nell’Alsvenskan il Malmo é in testa alla classifica, a pari merito con l’Elfsborg, con 52 punti dopo 26 partite e viene dalla vittoria esterna per 2-3 contro il Sirius. Il Chelsea, invece, é la capolista della Premier League a quota 25 punti, a +3 dal Liverpool ed é reduce dal successo esterno per 0-3 contro il Newcastle.

Wolfsburg- Salzsburg 1 (ore 18.45)

Match valido per il Girone H. I padroni di casa vengono dalla sconfitta di misura rimediata all’Olimpico contro la Lazio, per effetto del gol messo a segno da Pedro; in classifica ora sono settimi, a pari merito con la Juventus, con 15 punti, frutto di 5 vittorie e 5 sconfitte con 13 gol fatti e altrettanti subiti. Gli ospiti, nel turno precedente, hanno pareggiato in casa per 1-1 contro il Genoa e sono sedicesimi, a pari merito con lo Spezia, a quota 8 punti, con un percorso di 2 partite vinte, 2 pareggiate e 6 perse; 8 reti realizzate (peggior attacco del torneo) e 17 incassate

Atalanta – Manchester United 2 (ore 21)

Gara valida per il Gruppo F. Per la squadra di Gasperini la speranza di accedere agli ottavi di finale della competizione é ancora accesa in quanto hanno 4 punti alla pari del Villarreal; ovviamente sarà fondamentale vincere la sfida con gli inglesi, che comandano il girone con 7 punti. In campionato l’Atalanta vien dal pareggio al fotofinish per-2-2 contro la Lazio, ottenuto grazie alla rete di De Roon in pieno recupero, e in classifica hanno 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte; 20 gol fatti e 14 subiti. In Premier League, invece, il Manchester United é reduce dal deciso successo esterno contro il Tottenham e, dopo dieci giornate, sono a quota 17 punti con un percorso di 5 partite vinte, 2 pareggiate e 3 perse; 19 reti realizzate e 15 incassate.

Bayern Monaco – Benfica 1 (ore 21)

Gara valida per il Gruppo G. Di fronte la Cenerentola del raggruppamento, a pari merito del Lille, a quota 2 con 2 gol segnati e 4 subiti, che può sperare di ottenere in extremis un terzo posto che potrebbe declassarla in Europa League, e la capolista con 7 punti, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e nessuna sconfitta. In Bundesliga il Wolfsburg é in quinto in classifica, a pari merito con Mainz e Union Berlino, con 16 punti dopo 10 partite e viene dal successo esterno per 0-2 contro il Leverkusen. Il Salzsburg, invece, é largamente in testa al massimo campionato austriaco a quota 35 punti, a +12 dallo Sturm Graz ed é reduce dal pareggio esterno per 2-2 contro il Ried.

Incontro valevole il Gruppo E. Di fronte la capolista del raggruppamento a punteggio pieno e la squadra portoghese che, a quota 4 punti, tallonata dal Barcellona, distaccato di una sola lunghezza. In Bundesliga il Bayern Monaco é in testa alla classifica, a +1 dal Dortmund, con 25 punti dopo 10 partite e viene dalla vittoria esterna per 2-5 contro l’Union Berlino. Il Benfica, invece, é terzo nel massimo campionato a quota 25 punti, alle spalle del tandem di testa formato da Porto e Sporting, ed é reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro il Benfica.

Dynamo Kiev – Barcellona 2 (ore 21)

Incontro valevole per il Gruppo E. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa ucraini allenati da Mircea Lucescu, reduci di due severe sconfitte nel corso delle giornate precedenti. Dinamo Kiev che, ultimo in classifica con un solo punto, dovrà assolutamente cercare di strappare un risultato utile ai rivali catalani allenati dal nuovo commissario tecnico Sergi Barjuan. I bavaresi del Bayern Monaco attualmente sono al comando del girone con 9 punti, a cinque lunghezze dal Benfica. In fondo al raggruppamento ci sono proprio Barcellona e Dinamo Kiev, rispettivamente con 3 e 1 punti.

Juventus – Zenit San Pietroburgo 1 (ore 21)

Incontro valevole per il Gruppo H. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa bianconeri allenati da Massimiliano Allegri, che con 3 vittorie sono al comando del girone a punteggio pieno. Alle sue spalle in classifica c’è il Chelsea campione in carica, con 6 punti. Dall’altra parte del campo troviamo i russi dello Zenit San Pietroburgo allenati da Sergej Semak, che con soli 3 punti rischiano di non qualificarsi per il turno successivo. In coda al raggruppamento c’è il Malmö, con 0 punti.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 2 novembre 2021

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 214 EURO