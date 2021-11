Il 2 novembre 2021 sia il match dell’Atalanta sia quello della Juventus saranno visibili su Sky; il match che vede coinvolti i bianconeri anche in chiaro su Canale 5

MILANO – Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 2 novembre ci sono gli incontri validi per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League. Per il Gruppo F si gioca Atalanta – Manchester United. Per la squadra di Gasperini la speranza di accedere agli ottavi di finale della competizione é ancora accesa in quanto hanno 4 punti alla pari del Villarreal; ovviamente sarà fondamentale vincere la sfida con gli inglesi, che comandano il girone con 7 punti. In campionato l’Atalanta vien dal pareggio al fotofinish per-2-2 contro la Lazio, ottenuto grazie alla rete di De Roon in pieno recupero, e in classifica hanno 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte; 20 gol fatti e 14 subiti. In Premier League, invece, il Manchester United é reduce dal deciso successo esterno contro il Tottenham e, dopo dieci giornate, sono a quota 17 punti con un percorso di 5 partite vinte, 2 pareggiate e 3 perse; 19 reti realizzate e 15 incassate.

Contemporaneamente, per il Gruppo H si gioca Zenit San Pietroburgo – Juventus. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa bianconeri allenati da Massimiliano Allegri, che con 3 vittorie sono al comando del girone a punteggio pieno. Alle sue spalle in classifica c’è il Chelsea campione in carica, con 6 punti. Dall’altra parte del campo troviamo i russi dello Zenit San Pietroburgo allenati da Sergej Semak, che con soli 3 punti rischiano di non qualificarsi per il turno successivo. In coda al raggruppamento c’è il Malmö, con 0 punti.

Per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League in scena anche Malmo-Chelsea, Wolfsburg-Salisburgo, Bayern-Benfica, Villarreal-Young Boys, Dinamo Kiev-Barcellona e Siviglia-Lille.

Calcio in tv oggi 2 novembre 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

03.08

Seattle Sounders-LA Galaxy (MLS) – DAZN

14.00

Atalanta-Manchester United (Youth League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

18.45

Malmo-Chelsea (Champions League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 254 satellite) e MEDIASET INFINITY+

Wolfsburg-Salisburgo (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT (canale 255 satellite) e MEDIASET INFINITY+

21.00

Juventus-Zenit (Champions League) – CANALE 5, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Atalanta-Manchester United (Champions League) – SKY SPORT ACTION, SKY SPORT (canale 253 satellite) e MEDIASET INFINITY+

Bayern-Benfica (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT (canale 254 satellite) e MEDIASET INFINITY+

Villarreal-Young Boys (Champions League) – SKY SPORT (canale 255 satellite) e MEDIASET INFINITY+

Dinamo Kiev-Barcellona (Champions League) – SKY SPORT (canale 256 satellite) e MEDIASET INFINITY+

Siviglia-Lille (Champions League) – SKY SPORT (canale 257 satellite) e MEDIASET INFINITY+

Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.