Benevento – Lecce: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Benevento – Lecce: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del posticipo della prima giornata di Serie B, fischio d’inizio alle ore 21

BENEVENTO – Lunedì 27 agosto alle ore 21 andrà in scena Benevento – Lecce, incontro valevole per il posticipo della prima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la compagine sannita che ha cominciato la stagione in modo positivo vincendo in casa dell’Udinese nel terzo turno di Coppa Italia. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra pugliese che torna in Serie B dopo anni trascorsi a lottare in Serie C: la stagione è cominciata con un successo e con una sconfitta per i giallo-rossi che, in Coppa Italia, hanno battuto al Feralpi Salò ma hanno perso contro il Genoa.

La cronaca minuto per minuto



QUI BENEVENTO – La compagine campana dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Puggioni in porta, pacchetto arretrato composto da Maggio e Di Chiara sulle fasce mentre al centro spazio a Volta e Costa. A centrocampo Viola in cabina di regia con Tello e Nocerino mezze ali mentre in attacco il tridente composto da Insigne e Improta a supporto di Coda.

QUI LECCE – La formazione pugliese dovrebbe rispondere col 4-3-1-2 con Vigorito tra i pali, reparto arretrato formato da Lepore e Calderoni sulle corsie esterne mentre nel mezzo Marino e Meccariello. A centrocampo Arrigoni in cabina di regia con Petriccione e Mancosu mezze ali mentre in avanti spazio ad Haye dietro al tandem offensivo composto da Pettinari e La Mantia.

Dove vederla in TV e in streaming

La Serie B sarà esclusiva DAZN, la nuova piattaforma in streaming che potrete seguire tramite pc, laptotp, tablet o smartphone.

Le probabili formazioni del match

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Volta, Costa, Di Chiara; Tello, Viola, Nocerino; Insigne, Coda, Improta. Allenatore: Bucchi

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Lepore, Marino, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Arrigoni, Mancosu; Haye; Pettinari, La Mantia. Allenatore: Liverani

STADIO: Ciro Vigorito