Coppa Italia, Benevento-Monza: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Benevento-Monza: incontro valevole per il secondo turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.30.

BENEVENTO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Benevento e Monza nel match valido per il secondo turno della Coppa Italia 2019/2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per i campani con il tandem offensivo composto da Coda e Armenteros. Modulo differente per il Monza, ma con il tandem d’attacco formato da Brighenti e Finotto.

Benevento-Monza: le formazioni ufficiali del match

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; R. Insigne, Viola, Tello; Improta, Armeteros, Coda. A disposizione: Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Kragl, Tuia, Volta, Gyamfi, Di Serio, Sau, Vokic, Schiattarella. Allenatore: F. Inzaghi

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Sampirisi, Scaglia, Bellusci, Lepore, Armellino, Fossati; Chirico, Iocolano, Brighenti, Finotto. A disposizione: Sommariva, Anastasio, Galli, Lora, D’Errico, Marconi, Mosti, Negro, Rigoni, Di Munno, Marchi, Franco. Allenatore: Brocchi