Coppa Italia, Pescara-Mantova: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Pescara-Mantova: incontro valevole per il secondo turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.30.

PESCARA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Pescara e Mantova nel match valido per il secondo turno della Coppa Italia 2019/2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Delfino con il tridente offensivo composto da Brunori, Tumminello e Galano. Modulo speculare per il Mantova con Mascari, Guccione e Scotto a formare il tridente d’attacco.

Pescara-Mantova: le formazioni ufficiali del match

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Del Grosso, Scognamiglio, Bettella, Balzano, Memushaj, Palmiero, Busellato, Galano, Tumminello, Brunori. A disposizione: Kastrati, Campagnaro, Bruno, Cisco, Ciofani, Elizalde, Ventola, Vitturini, Di Grazia, Ndiaye, Zappa, Borrelli. Allenatore: Zauri

MANTOVA (4-3-3): Adorni; Pavan, Carminati, Aldrovandi, Mazzotti; Navas, Serbouti, Giorgi; Mascari, Guccione, Scotto. Allenatore: Morgia