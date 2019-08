Calendario Cosenza 2019 – 2020

Le partite del Cosenza della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del prossimo campionato, il match clou, gli scontri diretti

COSENZA – Il neopromosso Cosenza si prepara alla nuova stagione dove affronterà alla prima giornata in trasferta sul campo del Crotone, poi doppio impegno casalingo contro Salernitana e Pescara. Questo l’avvio di stagione di campionato per i calabresi, che invece esordiranno nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia domenica 11 agosto alle 20.30 sul campo del Monopoli. Alla vigilia del match il tecnico Piero Braglia ha dichiarato: “Secondo me sta nascendo una bella squadretta che darà tante soddisfazioni ai tifosi. L’obiettivo minimo è ovviamente il mantenimento della categoria, poi se viene fuori quello che io mi aspetto da questi ragazzi potremo dare fastidio a tutti”. Sul fronte mercato, nei giorni scorsi la società ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il Sassuolo Calcio per l’acquisizione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive di Nicholas Pierini, attaccante classe 1998.

CALENDARIO 2019 – 2020

Prima giornata (24/08/19 – 18/01/2020)

Crotone-Cosenza

Seconda giornata (31/08/19 – 25/01/2020)

Cosenza-Salernitana

Terza giornata (14/09/2019 – 01/02/2020)

Cosenza-Pescara

Quarta giornata (21/09/2019 – 08/02/2020)

Benevento-Cosenza

Quinta giornata (24/09/2019 – 15/02/2020)

Cosenza-Livorno

Sesta giornata (28/09/2019 – 22/02/2020)

Frosinone-Cosenza

Settima giornata (05/10/2019 – 29/02/2020)

Cosenza-Venezia

Ottava giornata (19/10/2019 – 03/03/2020)

Cittadella-Cosenza

Nona giornata (26/10/2019 – 07/03/2020)

Cosenza-ChievoVerona

Decima giornata (29/10/2019 – 14/03/2020)

Virtus Entella-Cosenza

Undicesima giornata (02/11/2019 – 21/03/2020)

Cosenza-Cremonese

Dodicesima giornata (09/11/2019 – 04/04/2020)

Trapani-Cosenza

Tredicesima giornata (23/11/2019 – 13/04/2020)

Ascoli-Cosenza

Quattordicesima giornata (30/11/2019 – 18/04/2020)

Cosenza-Spezia

Quindicesima giornata (07/12/2019 – 21/04/2020)

Perugia-Cosenza

Sedicesima giornata (14/12/2019 – 25/04/2020)

Cosenza-Pordenone

Diciassettesima giornata (21/12/2019 – 02/05/2020)

Pisa-Cosenza

Diciottesima giornata (26/12/2019 – 09/05/2020)

Cosenza-Empoli

Diciannovesima giornata (29/12/2019 – 14/o5/2020)

Juve Stabia-Cosenza