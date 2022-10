Benevento – Pisa: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Benevento – Pisa di Sabato 29 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023

BENEVENTO – Sabato 29 ottobre, allo Stadio “Ciro Vigorito” andrà in scena Benevento – Pisa, gara valida per l’undicesima giornata della Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 14. Sfida tra due grandi deluse dalla prima parte della stagione. Gli irpini, partiti con grandi ambizioni, vengono da due k.o. di fila, contro la Ternana contro il Como; sono soltanto sedicesimi a quota 9, con un cammino di due partite vinte, tre pareggiate e cinque perse, nove reti realizzate e undici incassate e non vincono dallo scorso 3 settembre a Venezia. Obiettivo della squadra di Cannavaro é quello di risalire la china prima che sia troppo tardi. Stesso discorso vale per i toscani, finalisti dei playoff della scorsa stagione e oggi quindicesimi a quota 10 con un cammino di due partite vinte, quattro pareggiate e quattro perse, diciassette reti realizzate e altrettante incassate. L’ultimo incrocio risale allo scorso 21 giugno quando, in terra toscana, nella semifinale di ritorno dei playoff, i padroni di casa si imposero per 1-0 passando il turno in virtù dei risultati degli scontri diretti. A dirigere il match sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce,coadiuvato dagli assistenti Macaddino e Ceccon. Quarto uomo Ancora. Al Var Sozza, assistito da Muto.

QUI BENEVENTO – Out gli infortunati Veselj e Tello. Cannavaro dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1. In porta andrà Paleari, mentre in difesa ci saranno Letizia, Cappellini e Glik. I due centrali a comporre il centrocampo saranno Acampora e Karic, mentre Leverbe e Improta agiranno sulle fasce. Unica punta Forte, supportata da Foulon e Ciano.

QUI PISA – Luca D’Angelo dovrebbe rispondere col modulo 4-3-2-1 con Nicolas in porta e difesa a quattro composta al centro da Canestrelli e Barba e sulle fasce da Calabresi e Beruatto. A centrocampo Touré, Nagy e Mastinu. Unico trequartista Tramoni, di supporto alla coppia di attacco formata da Sibilli e Gliozzi.

Le probabili formazioni di Benevento – Pisa

BENEVENTO (3-4-2-1): Paleari; Letizia, Capellini, Glik; Leverbe, Karic, Acampora, Improta, Foulon, Ciano, Forte. Allenatore: Cannavaro.

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Beruatto, Barba, Canestrelli, Calabresi; Touré, Nagy, Mastinu, Tramoni Sibilli, Gliozzi. Allenatore: Luca D’Angelo

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.