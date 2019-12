Benevento – Trapani: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Benevento – Trapani del 6 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

BENEVENTO – Venerdì 6 dicembre alle ore 21 andrà in scena Benevento – Trapani, incontro valevole per l’anticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte ci sono i sanniti che sono reduci dal successo esterno contro il Venezia e in classifica occupano saldamente la prima posizione con 31 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i siciliani che vengono dal prezioso successo casalingo contro il Chievo e in classifica occupano il terzultimo posto, insieme al Cosenza, con 13 punti.

La cronaca minuto per minuto

Venerdì 6 dicembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BENEVENTO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Montipò tra i pali, pacchetto difensivo composto da Maggio e Letizia sulle corsie esterne mentre nel mezzo Antei e Caldirola. A centrocampo Voiola ed Hetemaj in cabina di regia con Tello e Insigne sulle fasce laterali mentre davanti spazio alla coppia d’attacco formata da Sau e Coda.

QUI TRAPANI – La compagine siciliana dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Carnesecchi tra i pali, reparto arretrato formato da Grillo e Del Prete sulle corsie esterne mentre nel mezzo Fornasier e Scognamillo. A centrocampo Taugourdeau in cabina di regia con Corapi e Moscati mezze ali mentre davanti tridente d’attacco formato da Biabiany, Evacuo e Pettinari.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Benevento – Trapani, valevole per l’anticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta su DAZN e su RAI SPORT CANALE 57.

Le probabili formazioni di Benevento – Trapani

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia, Tello, Viola, Hetemaj, Insigne, Sau, Coda. Allenatore: Inzaghi

TRAPANI (4-3-3): Carnesecchi; Grillo, Fornasier, Scognamillo, Del Prete, Corapi, Taugourdeau, Moscati, Biabiany, Evacuo, Pettinari. Allenatore: Baldini

STADIO: Ciro Vigorito